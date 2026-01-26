Yoshi irrumpe en el nuevo tráiler de Super Mario Galaxy cargado de guiños a la saga - UNIVERSAL

MADRID, 26 Ene. (CulturaOcio) -

El 1 de abril llega a los cines Super Mario Galaxy: La película, la secuela del largometraje de animación basado en la popular franquicia de Nintendo. A la espera del regreso a la gran pantalla de los célebres fontaneros, se ha difundido un tráiler de la película centrado en Yoshi y su primer encuentro con los hermanos, además de ofrecer un vistazo a otros personajes icónicos de los videojuegos como Birdo, Lakitu, Babé Mario y Bebé Luigi.

"O sea, ¿que aparece de la nada un dinosaurio y ya es parte del grupo?", dice Toad en el adelanto, donde Mario y Luigi descubren oculto y temeroso a Yoshi en unas ruinas del desierto. Pero, poco después, el avance lo muestra ya integrado en el grupo y hasta vacilando a Toad robándole de un lenguetazo su manzana de caramelo.

Además, el tráiler confirma la llegada de otros rostros familiares de la saga. Destaca el debut en el cine de Birdo, que aparece atacando con sus característicos proyectiles a Peach, que se protege con su paraguas mientras detrás de ella se aprecia fugazmente a Mouser, el jefe roedor recordado por su presencia en Super Mario Bros. 2.

El nuevo material promocional también muestra a Mario, Luigi y el propio Yoshi plantando cara desde las nubes a Lakitu, al tiempo que reserva parte del metraje para Bebé Mario y Bebé Luigi. En una de las secuencias finales del vídeo, Toad y Yoshi aparecen protegiéndolos de un dinosaurio descomunal que irrumpe con un gran rugido.

Tras el éxito de Super Mario Bros: La película, que recaudó mundialmente más de 1.300 millones de dólares en taquilla, Aaron Horvath y Michael Jelenic regresan como directores sobre un guion firmado por Matthew Fogel, que ya escribió el libreto de Super Mario Galaxy: La película.

El filme, producido por Chris Meledandri de Illumination y Shigeru Miyamoto de Nintendo, volverá a contar en su reparto de voces en versión original con Chris Pratt como Mario, Charlie Day como Luigi, Anya Taylor-Joy como Peach, Jack Black como Bowser y Keegan-Michael Key como Toad. A ellos se suman Benny Safdie como Bowser Jr. y Brie Larson como Rosalina.