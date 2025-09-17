La primera sinopsis de Super Mario Galaxy confirma la presencia de tres nuevos e icónicos personajes

MADRID, 17 Sep. (CulturaOcio) -

Acompañado por un teaser que adentra de nuevo al espectador al Reino Champiñón, Universal Pictures e Illumination confirmaron que Super Mario Galaxy, secuela de Super Mario Bros, llegará a los cines en abril de 2026. Aquel avance fue escueto en términos de nuevas revelaciones, pero, días después, una primera sinopsis de la película adelanta la incorporación de tres personajes icónicos de los videojuegos que no aparecieron en la cinta de 2023: Wario, Bowser Jr. y Yoshi.

"Nuevas amenazas, viejas rivalidades y una batalla que llega hasta las estrellas. Mario, Luigi, Peach y Yoshi unen fuerzas contra Wario y Bowser Jr.", reza la sinopsis compartida por Cinépolis El Salvador en su cuenta de Instagram, desvelando quiénes serán los antagonistas de la segunda entrega, así como el fichaje más reciente al equipo de los héroes.

La inclusión de Wario en la película resulta llamativa, pues el personaje no forma parte de los videojuegos Super Mario Galaxy. Su aparición apuntaría a una mezcla de eras de la saga, algo que los productores ya han insinuado al prometer que, aunque Galaxy es la inspiración troncal, la película "guardará sorpresas para fans de todas las épocas de Mario".

Aunque ausente en la película de 2023, Yoshi fue anticipado en la escena post-créditos de la misma mediante su característico huevo verde, que se agrietaba en las alcantarillas de Brooklyn, una clara señal de su futura participación. Bowser Jr., por su parte, es el hijo de Bowser y uno de los antagonistas recurrentes del universo desde Super Mario Sunshine (2002).

Si la sinopsis destapada por Cinépolis El Salvador se mantiene en el montaje final, el tándem Wario y Bowser Jr. aportaría el caos imprevisible del primero y el conflicto dinástico del segundo, contrapuntos para unos héroes que, por fin, suman a Yoshi a sus filas.

La base para el salto a la secuela es más que sólida, pues Super Mario Bros. La película recaudó 1.361 millones de dólares en los cines de todo el mundo, lo que supone coronarse como la adaptación de un videojuego más taquillera de la historia del cine. Además, la película fue la cinta de animación más taquillera de 2023, el título más exitoso de Illumination y la segunda película con más recaudación de aquel año solo superada por los más de 1.400 millones de otra IP legendaria, Barbie. Con un presupuesto cercano a los 100 millones, su rendimiento cimentó la expansión cinematográfica de la franquicia y allanó el camino hacia esta segunda parte espacial.

A falta de conocer quiénes prestarán voz a los nuevos personajes, vuelven Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad) y Kevin Michael Richardson (Kamek), con Aaron Horvath y Michael Jelenic de nuevo en la dirección y Matthew Fogel al guion.