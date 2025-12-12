Luigi va con todo contra Bowsy en el nuevo adelanto de Super Mario Galaxy: La película - UNIVERSAL

MADRID, 12 Dic. (CulturaOcio) -

Super Mario Galaxy: La película verá la luz en cines el 1 de abril de 2026. Un nuevo adelantado del filme, proyectado en los Game Awards y que Universal ya ha lanzado de forma oficial, muestra un tenso enfrentamiento, con Mario y Lugi cara a cara contra el hijo de Bowser.

El teaser, de apenas medio minuto de duración, supone una continuación del tráiler de la película que ya se estrenó el mes pasado, en el que Bowsy irrumpía atacando ferozmente a Mario. Este nuevo adelanto desvela cómo se desarrolla esta lucha entre ambos, en la que el hijo de Bowser llega a tener al protagonista acorralado.

Es entonces cuando su hermano Luigi asesta de imprevisto al villano una letal patada voladora que le derriba... pero que le deja a él malherido y con la rodilla dolorida.

Mario and Luigi take on the galaxy’s newest threat. The Super Mario Galaxy Movie is only in theaters this April. pic.twitter.com/DU5C1Z8zlD — The Super Mario Galaxy Movie (@supermariomovie) December 12, 2025

Tras el éxito alcanzado con Super Mario Bros: La película, que recaudó mundialmente más de 1.300 millones de dólares en taquilla, Aaron Horvath y Michael Jelenic regresan al universo de Mario como directores de un guion de nuevo firmado por Matthew Fogel en Super Mario Galaxy: La película.

El filme, producido por Chris Meledandri de Illumination y Shigeru Miyamoto de Nintendo, también volverá a contar en su elenco de voces original con Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black y Keegan-Michael Key. Benny Safdie, Kevin Michael Richardson y Brie Larson completan el reparto.