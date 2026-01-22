Chris Pratt protagoniza 'Sin piedad': "La IA necesita límites para garantizar la seguridad de la humanidad"

Chris Pratt posa en el photocall durante la presentación de la película 'Sin piedad', en el Hotel Four Seasons, a 09 de enero de 2025, en Madrid (España). - José Oliva - Europa Press

MADRID, 22 Ene. (CulturaOcio) -

Este viernes 23 de enero llega a los cines Sin piedad, un thriller de ciencia ficción dirigido por Timur Bekmambetov (Wanted, Guardianes de la noche) y protagonizado por Chris Pratt. La estrella de sagas como Guardianes de la Galaxia o Jurassic World encarna a un detective acusado de asesinar a su esposa que, con todas las evidencias en su contra, tiene solo 90 minutos para demostrar su inocencia ante un sistema de justicia rápida en el que la Inteligencia Artificial es juez, jurado y verdugo.

"Las velocidades de procesamiento de la IA hacen que sea inevitable que recurramos a estas herramientas para mejorar, pero tenemos que ponernos límites y entender dónde están para garantizar la seguridad de la humanidad", dice Pratt en una entrevista concedida a CulturaOcio.com en la que explica que, a pesar de que cree que sería "un error" confíar procesos enteros a la IA, sí está convencido de inconporarla como "herramienta para refinar nuestra capacidad de hacer las cosas".

"Ya sea en la industria cinematográfica o en el sistema judicial, creo que hay margen para que nos apoyemos en la precisión y la increíble destreza de la IA", señala Pratt que defiende abiertametne el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa para aspectos técnicos como, por ejemplo, los efectos visuales.

"Es una excelente manera de optimizar las producciones y reducir costes", reflexina Pratt que es consciente de que "hay personas en esos campo que llevan años trabajando y que podrían perder sus puestos". Pero, por contra, "ahora como productor, además de actor, entiendo que la mayor limitación de las películas es el presupuesto y hay muchas películas que simplemente no se pueden hacer por esa razón".

EL INTERCAMBIO "JUSTO"

"Hay actores, guionistas y directores increíbles que nunca verán su visión en la pantalla porque simplemente no pueden permitírselo", insiste el actor estadounidense que, frente a los puestos de trabajo que se perderán por la implementación de la IA en departamentos técnicos, destaca "la cantidad de empleos que podría generar para jóvenes cineastas y para plasmar sus ideas en la pantalla".

"En mi opinión, sería un intercambio justo. Y creo que es probablemente inevitable", dice el actor que, más allá de su implementación en aspectos técnicos para abaratar costes, no cree que la IA vaya a "externalizar la parte más importante del cine, ni de la narrativa en general" para él es el factor humano en el proceso creativo.

"La creatividad humana, el anhelo, el dolor y el sufrimiento de un artista que crea una visión. Eso es irremplazable", concluye. Junto a Pratt, completan el reparto de Sin piedad Rebeca Ferguson, que es la encargada de interpretar a la jueza Maddox, la IA que encausa penalmente al protagonista, y otros nombres como Annabelle Wallis (X-Men: Primera generación, Peaky Blinders) Chris Sullivan (This Is Us, Guardianes de la galaxia Vol. 2), Kali Reis (True Detective: Noche polar, Ciudad de asfalto) y la joven Kylie Rogers (Beau tiene miedo, Doce en casa).