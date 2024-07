El xenomorfo acecha en el aterrador teaser de Alien: Romulus

MADRID, 17 Jul. (CulturaOcio) -

La saga Alien, creada por Ridley Scott, vuelve a los cines el próximo 15 de agosto con Alien: Romulus. Y para celebrar que queda menos de un mes para el estreno del filme, la nueva entrega de la legendaria franquicia, la cinta dirigida por Fede Álvarez ha lanzado un nuevo teaser tráiler con un horrible xenomorfo dispuesto a atacar.

Situada temporalmente entre las dos primeras entregas de la saga, en Alien: Romulus un grupo de jóvenes colonizadores espaciales se adentra en las ruinas de una estación espacial abandonada... donde se encuentran cara a cara con la forma de vida más aterradora del universo.

El avance, de tan solo 18 segundos de duración, muestra a dos horrorizados personajes huyendo por la estación. Y es que la amenaza que les persigue bien justifica esa reacción de horror. Pronto, los largos y negros brazos de un xenomorfo asoman. El vistazo desde cerca de las garras y del poder destructor de este aterrador monstruo construye la tensión del teaser, que termina con uno de los personajes atrapado por el temible alien.

