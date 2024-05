Nuevas fotos de Alien: Romulus que confirma la ayuda de James Cameron

MADRID, 24 May. (CulturaOcio) -

Alien: Romulus llegará a los cines el 15 de agosto con la intención de devolver la ilusión a los fans de la legendaria saga de terror y ciencia ficción. El proyecto esta dirigido por Fede Álvarez, que ha desvelado que durante el proceso creativo contó con la ayuda del mismísimo James Cameron, director de la segunda entrega de la franquicia.

En una entrevista concedida a TotalFilm, Álvarez ha desvelado que tanto él como el coguionista Rodo Sayagues mantuvieron una larga llamada telefónica con Cameron en la que hablaron de todo tipo de cosas. Tal fue el nivel de detalle que, según la fuente, llegaron a abordar aspectos como el tamaño de los motores de la nave de Alien: Romulus.

"Al final de la llamada, nos dio las gracias por permitirle intercambiar ideas con nosotros, lo cual me pareció muy gracioso", recuerda Álvarez. "Pensé: 'No tienes que agradecérnoslo, ¡para nosotros es el mejor día!'", añade el director, que celebra que Cameron estuviese tan dispuesto a echarles una mano para llevar la película a buen término.

Por otro lado, también se han mostrado dos nuevas fotografías de la cinta en las que se ve a los protagonistas armados en el interior de la nave y preparados para cruzarse con el temible xenomorfo. Y es que se espera que Alien: Romulus sea una suerte de homenaje a las dos películas originales, dirigidas como Ridley Scott y Cameron, respectivamente.

🚨 Exclusive image 🚨



Total Film gets a new look at #AlienRomulus, as director Fede Álvarez tells us about staying true to the franchise >> https://t.co/XnDAG7PxY5 pic.twitter.com/U87dNzhqmq