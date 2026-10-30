William Shatner y otras estrellas de Star Trek homenajean a Patrick Stewart: "Picard representaba lo mejor de todos" - PARAMOUNT

MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio) -

Hace apenas unos días, William Shatner, que dio vida a James T. Kirk en Star Trek, y otras personalidades vinculadas a la exitosa franquicia de ciencia ficción se despedían de Walter Koenig, el intérprete que encarnaba a Pavel Chekov. Ahora, la tripulación del Enterprise ha tenido que lamentar una nueva pérdida, la de Patrick Stewart, que asumió el mando de la nave interestelar como el capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: La nueva generación, en 1987.

"Una voz. Una presencia. Un capitán sin igual. Sir Patrick Stewart regaló a generaciones de fans un icono que nos inspiró a mirar hacia las estrellas. Hoy celebramos una vida extraordinaria y un legado imperecedero", reza la publicación de la cuenta oficial de Star Trek.

"Qué semana tan desgarradora ha sido", ha escrito Shatner en sus redes sociales. "Sir Patrick Stewart era un amigo, un compañero y un magnífico actor. Desde los escenarios hasta el puente del Enterprise, aportó inteligencia, elegancia y un profundo sentido de humanidad a todo lo que hacía", expresó, asegurando que "el capitán Picard representaba lo mejor de nosotros, al igual que el hombre que lo interpretaba". "Sentía un gran cariño y admiración por él y por su trabajo", añadió.

What a heartbreaking week it has been. Sir Patrick Stewart was a friend, a colleague, and a magnificent actor. From the stage to the bridge of the Enterprise, he brought intelligence, grace, and a deep sense of humanity to everything he did. Captain Picard stood for the best of… — William Shatner (@WilliamShatner) October 29, 2026

Will Wheaton, que interpretó a Wesley Crusher en Star Trek: La nueva generación, publicó una fotografía de los dos y Jonathan Frakes, que dio vida al comandante Will Riker, compartió un comunicado. "No hay nadie en este planeta con quien haya actuado o a quien haya dirigido más veces que a mi difunto y gran amigo. Patrick Stewart. Siempre estará conmigo", reza el texto, según recoge Variety.

Por su lado, George Takei, que junto a Shatner es el único miembro del reparto de la serie original que sigue con vida, dedicó a Stewart unas palabras en Bluesky. "Los fans de todo el mundo lamentan el fallecimiento de una auténtica leyenda insustituible", expuso, remarcando cómo "en el papel del capitán Jean-Luc Picard, Patrick Stewart llevó a la nave espacial Enterprise a lugares donde nunca antes había estado". "Inspiró a toda una nueva generación de amantes de las estrellas que miraban con ilusión hacia un futuro más brillante para toda la humanidad", indicó.

"UN HOMBRE INOLVIDABLE"

Entre los múltiples miembros de la familia de Star Trek que han expresado su pesar por el fallecimiento de Stewart se encuentran también Gates McFadden, que interpretó a la Dra. Beverly Crusher en La nueva generación, LeVar Burton, que encarnó a Geordi La Forge o Denise Crosby, que dio vida a Tasha Yar.

"Grandes recuerdos, un hombre inolvidable. Que descanse en paz.", escribió McFadden, mientras que Burton expuso que era "de la familia" y Crosby recordó con cariño cómo pronunciaba el nombre de su personaje "con tanta elegancia".

Try as I might, my words don’t suffice. I am so blessed to have worked with one of the greatest as he purred my name, “Tasha” with such grace. My colleague, my Captain, “no good-byes, just good memories…”#StarTrek @SirPatStew #PatrickStewart — Denise Crosby (@TheDeniseCrosby) October 29, 2026

Otros actores que estos días han rendido tributo a Stewart incluyen a Allison Pill, Jeri Ryan, Michelle Hurd y Todd Stashwick, quien observó que "ha sido una semana dura para la familia de Star Trek... y no solo para Trek, ya que para nosotros, en el mundo friki, era un pilar fundamental. Excalibur, Dune, X-Men. Y eso fue después de que se consolidara como leyenda en los escenarios londinenses".

"Conozco a Patrick desde que ambos formábamos parte de la Royal Shakespeare Company en 1965", escribió Malcolm McDowell, el malvado Soran en Star Trek: La próxima generación. "Siempre tuvo un talento extraordinario, pero tuvo que venir a Estados Unidos para que su talento fuera apreciado por un público más amplio. Estuvo maravilloso en el papel de Picard, algo que siempre le hacía cierta gracia", expresó, citando Macbeth como uno de sus trabajos más memorables.

"SABÍA QUE JEAN-LUC PICARD SERÍA SU LEGADO"

Alex Kurtzman, cocreador de Star Trek: Picard junto con Akiva Goldsman, Michael Chabon y Kirsten Beyer, relató cómo, desde su primer encuentro, Stewart "dejó claro que la única razón para volver a interpretar a Picard era abrir nuevos caminos".

"Su reto era claro: Picard tenía que ser el hombre que conocíamos y queríamos, pero también completamente diferente, al igual que lo era el propio Patrick treinta años después de haberse puesto el uniforme por última vez", expresó Kurtzman. "Por encima de todo, quería sentirse orgulloso de su trabajo porque sabía que Jean-Luc Picard sería su legado", agregó.

"Me parte el corazón, y al mismo tiempo me llena de orgullo, saber que ese legado sigue vivo hoy en día. Un legado que también incluye su valentía a la hora de defender abiertamente aquello en lo que creía", prosigue el comunicado del realizador. "Era mi compañero de trabajo. Era mi amigo. Me enseñó de qué trataba realmente Star Trek. Y, al fin y al cabo, fue y siempre será mi capitán", expresó.

También Goldsman rindió tributo al actor, exponiendo que "no solo fue un auténtico león de la profesión, sino también uno de esos alquimistas tan poco comunes, capaz de convertir, literalmente, la palabra escrita en carne y hueso".

"Oh, capitán, mi capitán. Así es como siempre te recordaré...", aseguró Terry Matalas, showrunner de la ficción, compartiendo una fotografía de un sonriente Stewart.