William Shatner, el capitán Kirk, rinde tributo a Walter Koenig: "Amaba de verdad a la comunidad de Star Trek"

El capitán Kirk (William Shatner) rinde tributo a Walter Koenig: “Amaba de verdad a la comunidad de Star Trek” - CONTACTO

MADRID, 28 Oct. (CulturaOcio) -

William Shatner, el actor que dio vida a James T. Kirk en Star Trek, ha rendido tributo a su compañero de reparto en la popular franquicia de ciencia ficción, Walter Koenig. El intérprete que encarnaba a Pavel Chekov falleció el pasado domingo a los 90 años en su casa de North Hollywood, Los Ángeles.

"Me entristece profundamente la noticia del fallecimiento de Walter Koenig", escribió Shatner en su cuenta de X, antes Twitter. El intérprete admitió que no se conocían "bien fuera del plató" pero señaló que compartieron "las últimas temporadas de la serie original de Star Trek y las seis películas que vinieron después".

"Lo que yo observé, y lo que tantos fans han expresado a lo largo de los años, fue a un hombre que amaba de verdad a la comunidad de Star Trek", indicó el actor, recordando cómo en las convenciones, "rara vez se conformaba con quedarse detrás de una mesa de firmas". "Prefería estar entre la gente que había mantenido viva a Star Trek durante tantas décadas", explicó. Para Shatner, "ese tipo de conexión genuina es poco común, y la recordarán todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerlo".

I am deeply saddened to learn of Walter Koenig’s passing.

Although we did not know each other well away from the set, we shared the later seasons of the original Star Trek series and the six films that followed.

What I observed, and what so many fans have expressed over the… — William Shatner (@WilliamShatner) October 27, 2026

El intérprete acabó el texto ofreciendo su "más sentido pésame a su familia, a sus amigos y a los innumerables fans cuyas vidas tocó".

EL ADIÓS DE GEORGE TAKEI, HIKARU SULU EN STAR TREK

La muerte de Koenig deja a Shatner y George Takei, que interpretó a Hikaru Sulu, como los únicos miembros del reparto de la serie original que siguen con vida.

Takei rindió tributo a su compañero de reparto poco después de que se diera a conocer la noticia de su fallecimiento, recordándolo como un querido amigo y su padrino de bodas. "Walter era mucho más que Chekov. Era escritor, profesor, un hombre reflexivo y un amigo leal. A los fans que lo quisieron durante tantos años, gracias. Él también os quería", escribió en Instagram, compartiendo una foto de ambos.

También han despedido a Koenig Chris Doohan, el hijo de James Doohan (actor que encarnó a Scotty en la ficción), Adam Nimoy, hijo de Leonard Nimoy (el actor que dio vida a Spock) y Michael Okuda, diseñador de Star Trek desde hace mucho tiempo.