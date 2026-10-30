Emotivo tributo de Ian McKellen a su 'enemigo íntimo' Patrick Stewart: "Un hombre al que admirar y, en mi caso, amar" - CONTACTO

MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio) -

Patrick Stewart, el actor que dio vida al profesor Charles Xavier en las películas de X-Men, falleció el miércoles 28 de octubre en su domicilio de Los Ángeles, a los 86 años. Han sido muchos los que han querido rendir tributo al intérprete británico en redes sociales, entre ellos, su amigo y compañero de reparto en la mencionada franquicia de superhéroes, Sir Ian McKellen.

"Por encima de todo, lo que definía a Patrick era haber nacido y crecido en Yorkshire, ese orgulloso condado del norte de Inglaterra que amó hasta el final. Se notaba en su acento y en la severa honestidad con la que te decía lo que pensaba y sentía", escribió McKellen en su cuenta de Instagram, señalando que la gente de Yorkshire "no tolera las medias verdades ni eludir los temas importantes". "Llevaba el corazón en la mano, lo que lo convertía en un hombre en el que se podía confiar, a quien admirar y, en mi caso, amar", expresó.

El actor recordó que ambos se conocieron "hace medio siglo", cuando eran "dos jóvenes actores ambiciosos en la Royal Shakespeare Company", si bien no participaban en las mismas producciones.

"Mi primer recuerdo nítido data de unos años más tarde, cuando me lo encontré por la calle en el centro de Londres y me habló de una oferta para asumir un papel protagonista en Star Trek", continuó, revelando que él le había dicho entonces que pensase en "su carrera teatral en Reino Unido", previniéndole contra el riesgo de "perderte en Hollywood durante años y años".

MAGNETO Y CHARLES XAVIER EN X-MEN

"Pues bien, asumió el riesgo y, por suerte para todos nosotros, lo hizo, no solo por sus fieles 'trekkies', sino también por el público del cine y del teatro, que se maravilló al ver cómo aprovechaba su fama internacional para protagonizar una serie de éxitos cinematográficos (como X-Men, por supuesto) y grandes obras clásicas de Shakespeare, Ibsen, Arthur Miller, Peter Shaffer, Pinter y Beckett en Stratford-upon-Avon, en el West End londinense y en Broadway", expuso el actor, que en las películas de X-Men acabaría compartiendo pantalla con Stewart como Magneto, el eterno némesis (y también amigo) de Charles Xavier.

McKellen continuó su texto exponiendo cómo para Stewart, "Estados Unidos era su hogar de adopción, donde conoció a su adorada Sunny, que le ha cuidado en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas". "Pero nunca renunció a sus orígenes: y el logro del que más se enorgullecía este actor, el más respetado y querido de su generación a ambos lados del Atlántico, fue su nombramiento como rector de la Universidad de Huddersfield, en Yorkshire", añadió, compartiendo una fotografía de Stewart en la mencionada institución.

"Aún está por ver su actuación de despedida en Vengadores: Doomsday", apuntó McKellen y es que, tanto él como Stewart volvieron a ponerse en la piel de Charles Xavier y de su amigo y adversario Magneto para la esperada cinta marvelita que, dirigida por los hermanos Russo, llega a los cines el 17 de diciembre.