Muere Walter Koenig, Chekov en la serie original de Star Trek, a los 90 años - PARAMOUNT

MADRID, 26 Oct. (CulturaOcio) -

Walter Koenig, actor que dio vida a Pavel Chekov en la serie original de Star Trek y sus siete películas, falleció el pasado domingo a los 90 años en su casa de North Hollywood, Los Ángeles.

"Hoy lamentamos el fallecimiento de Walter Koenig, cuyo talento, calidez y actuaciones inolvidables dejaron una huella imborrable en generaciones de fans de todo el mundo. Falleció anoche en su casa de North Hollywood, por causas naturales propias de la edad, rodeado de su hija y su sobrina", expresaron sus representantes en un comunicado, tal y como informa Variety.

"Conocido principalmente por su icónico papel de Pavel Chekov en Star Trek: La serie original, Walter ayudó a inspirar al público con su optimismo, humor y espíritu aventurero. Más allá de Star Trek, su larga y distinguida carrera demostró su versatilidad como actor y su genuino amor por su oficio. Su extraordinario talento siguió brillando en sus últimos años, más recientemente con su interpretación en el cortometraje Mr. Fleischmann, por el que recibió el Premio Platino al Mejor Actor en los Independent Shorts Awards 2026, un reconocimiento merecido a una vida dedicada a su oficio", continúa el comunicado.

"El legado de Walter va mucho más allá de la pantalla. A través de sus innumerables apariciones en convenciones y encuentros con sus fans, compartió su amabilidad, ingenio y cercanía con todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerlo. Comprendía lo que Star Trek significaba para la gente y siempre acogió con cariño a la comunidad que se formó en torno a la saga.

En nombre de todos nosotros, queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a la familia, los amigos y los compañeros de Walter, así como a los millones de fans cuyas vidas marcó a lo largo de las décadas. Gracias, Walter, por los recuerdos, la inspiración y por atreverte a llegar adonde pocos han llegado antes", concluye el texto.

LA CARRERA DE KOENIG MÁS ALLÁ DE STAR TREK

Nacido en Chicago en una familia de origen judío ruso, Koenig se graduó en Psicología por la Universidad de California en Los Ángeles y se formó como actor en Nueva York. Debutó en televisión en 1962 con un pequeño papel en Combat! Su carrera estuvo marcada por su interpretación de Chekov en la serie original de Star Trek y varias películas de la franquicia.

Tras el final de la serie en 1969, continuó trabajando en televisión, con apariciones en títulos como Colombo e Ironside, y participó en películas de ciencia ficción como Moontrap (1989) y Mad Cowgirl (2006). Koenig también participó en otra mítica serie de ciencia ficción, Babylon 5, creada por J. Michael Straczynski, donde interpretó al malvado Alfred Bester a lo largo de 12 episodios emitidos entre 1994 y 1998. En 2008, escribió y protagonizó el thriller de ciencia ficción InAlienable y también, dirigió varias obras de teatro, entre ellas Hotel Paradiso, para la Company of Angels.