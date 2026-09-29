La condición de William Shatner para regresar como Kirk en Star Trek - PARAMOUNT

MADRID, 29 Sep. (CulturaOcio) -

William Shatner saltó a la fama con el papel del capitán James Tiberius Kirk en la saga de Star Trek. El actor se ha mostrado abierto a retomar de nuevo al personaje, pero bajo una condición muy concreta.

"Si alguien encontrara una forma significativa de devolver a la vida al capitán Kirk y le diera algo realmente interesante que hacer, algo que aportara a la belleza y al espíritu de Star Trek, me lo plantearía encantado", expresó Shatner en X. "Pero nunca ha surgido la posibilidad", añadió el intérprete de 95 años.

"Hasta que alguien llame a mi puerta con una idea digna de Kirk... espero. A que aparezca esa persona. O a la eternidad", añadió Shatner sobre un posible regreso a la franquicia de Star Trek como el capitán de la Enterprise.

Llegados a este punto conviene recordar que Kirk murió ayudando a Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) a detener al doctor Tolian Soran (Malcolm McDowell) en Star Trek: La próxima generación, estrenada en 1994.

A statement from me to you. pic.twitter.com/I8GqsWMMaT — William Shatner (@WilliamShatner) September 26, 2026

LA ÚLTIMA APARICIÓN DE SHATNER COMO KIRK TRAS LA MUERTE DEL PERSONAJE

Diez años después, Shatner retomó brevemente el papel de Kirk en Titulado 765874-Unification, un cortometraje de Star Trek dedicado a la memoria de Leonard Nimoy, quien encarnó en la saga de ciencia ficción a su inseparable y más leal compañero, el vulcaniano Spock.

Shatner se despedía así de Nimoy, con quien mantuvo una larga amistad pese a que su relación se deterioró en los años previos a su muerte, en agosto de 2015. Asimismo, el actor volvió a interpretar a Kirk en un sketch junto a Seth MacFarlane durante la gala de los Oscars de 2013 y es coautor de varias novelas de Star Trek donde las razas de V'ger y los Borg llegan a hacerse con el cadáver del capitán de la Enterprise.