La condición de William Shatner para regresar como Kirk en Star Trek

La condición de William Shatner para regresar como Kirk en Star Trek
La condición de William Shatner para regresar como Kirk en Star Trek - PARAMOUNT
Cultura Ocio
Publicado: martes, 29 septiembre 2026 15:38
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   MADRID, 29 Sep. (CulturaOcio) -

William Shatner saltó a la fama con el papel del capitán James Tiberius Kirk en la saga de Star Trek. El actor se ha mostrado abierto a retomar de nuevo al personaje, pero bajo una condición muy concreta.

   "Si alguien encontrara una forma significativa de devolver a la vida al capitán Kirk y le diera algo realmente interesante que hacer, algo que aportara a la belleza y al espíritu de Star Trek, me lo plantearía encantado", expresó Shatner en X. "Pero nunca ha surgido la posibilidad", añadió el intérprete de 95 años.

   "Hasta que alguien llame a mi puerta con una idea digna de Kirk... espero. A que aparezca esa persona. O a la eternidad", añadió Shatner sobre un posible regreso a la franquicia de Star Trek como el capitán de la Enterprise.

   Llegados a este punto conviene recordar que Kirk murió ayudando a Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) a detener al doctor Tolian Soran (Malcolm McDowell) en Star Trek: La próxima generación, estrenada en 1994.

LA ÚLTIMA APARICIÓN DE SHATNER COMO KIRK TRAS LA MUERTE DEL PERSONAJE

   Diez años después, Shatner retomó brevemente el papel de Kirk en Titulado 765874-Unification, un cortometraje de Star Trek dedicado a la memoria de Leonard Nimoy, quien encarnó en la saga de ciencia ficción a su inseparable y más leal compañero, el vulcaniano Spock.

   Shatner se despedía así de Nimoy, con quien mantuvo una larga amistad pese a que su relación se deterioró en los años previos a su muerte, en agosto de 2015. Asimismo, el actor volvió a interpretar a Kirk en un sketch junto a Seth MacFarlane durante la gala de los Oscars de 2013 y es coautor de varias novelas de Star Trek donde las razas de V'ger y los Borg llegan a hacerse con el cadáver del capitán de la Enterprise.

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