Willem Dafoe, a la caza de Aaron Taylor-Johnson en los nuevos adelantos de Licántropo de Robert Eggers - FOCUS FEATURES

MADRID, 25 Nov. (CulturaOcio) -

Con su estreno previsto el próximo 8 de enero, Licántropo, la nueva película dirigida por Robert Eggers (Nosferatu, El faro), ha lanzado nuevos adelantos. Estos incluyen un clip de la película, un nuevo tráiler y un featurette con los actores y el director en pleno rodaje.

En el clip de la cinta, Taylor-Johnson aparece mirando fijamente a un lobo, que acaba huyendo espantado al oír una jauría de perros acercándose.

Feast your eyes on this eerie, exclusive clip from Werwulf, which director Robert Eggers calls his darkest horror film yet: https://t.co/oQCXj0yoW0 pic.twitter.com/B9SuLMDys8 — IGN (@IGN) November 24, 2026

El filme también la lanzado un nuevo tráiler para anunciar que las entradas ya están a la venta en Estados Unidos, en el que aparece Willem Dafoe a la caza del letal hombre lobo, cuyo rostro puede verse fugazmente al final del adelanto.

Tickets for 'WERWULF' are now on sale, and a new 30-second promo spot brings fresh footage, new scares, and another tease of the werewolf ahead of the film’s Christmas release. pic.twitter.com/LjLI3azGW0 — Brad Miska @ DREAD CENTRAL (@DreadCentral) November 24, 2026

LICÁNTROPO, "MÁS ALLÁ DEL SIMPLE TERROR"

Por otra parte, Focus Features ha compartido un featurette que ofrece un vistazo al rodaje de la película. "A principios de la Edad Moderna, a los hombres que cometían actos tan extremos que parecía imposible que fueran obra de un ser humano se les llamaba, simplemente, hombres lobo", explica Eggers en el vídeo, recordando que la mitología en torno a estas criaturas le ha fascinado desde pequeño.

"No se puede considerar una película de terror; tiene algo muy humano", sostiene Dafoe en el featurette. Unas declaraciones que contrastan con las imágenes de la película y las afirmaciones del propio Eggers, que incide en que Licántropo es una cinta "muy, muy oscura" y que "va mucho más allá del simple terror".

"I hope it sends shivers down your spine."



A look inside WERWULF. Tickets on sale tomorrow, in theaters Christmas Day. pic.twitter.com/3Qb1hFSeeK — Werwulf (@werwulfmovie) November 23, 2026

Eggers, que ya describió Licántropo como "lo más oscuro" que había escrito nunca, insistía recientemente en una entrevista con Empire en lo "desagradable" que fue el proceso de escritura del guion. "A veces me encontraba mal físicamente mientras escribía esta película, pero así tenía que ser", admite el cineasta.

"En la Inglaterra del siglo XIII, una criatura misteriosa acecha la campiña envuelta en niebla, haciendo que el folclore local se convierta en una realidad aterradora para los aldeanos", adelanta la breve sinopsis del filme. Completan el reparto, junto a Taylor-Johnson y Dafoe, Lily-Rose Depp, Jack Morris, Jan Bijvoet, Ritchi Edwards y Bodhi Rae Breathnach.