Aaron Taylor-Johnson es un hombre lobo maldito en el espeluznante tráiler de Licántropo, lo nuevo de Robert Eggers - FOCUS FEATURES

MADRID, 29 Jun. (CulturaOcio) -

Tras explorar otros mitos del terror como los vampiros o las brujas, Robert Eggers se adentra en el mundo de los hombres lobo con Licántropo (Werwulf), su nueva cinta de terror que llegará a los cines el 25 de diciembre. Como anticipo, Focus Features ha lanzado un espeluznante tráiler del filme que deja entrever a su protagonista, Aaron Taylor-Johnson, transformándose en la sombría Inglaterra del siglo XIII.

El adelanto arranca con una perturbadora escena del personaje de Johnson, desnudo y aparentemente cubierto de sangre, recuperando el aliento, como si hubiese perdido el control de sí mismo. "Oh, hijo de Dios. Ven", le dice a continuación un sacerdote a un joven, pidiéndole que lo acompañe hasta el interior de una cueva en el bosque.

Seguidamente, las imágenes muestran un extraño y aterrador ritual, incluyendo una crucifixión. Es entonces cuando el adelanto revela que trata del pasado del personaje de Johnson. "Protege a mi marido de su maldición", le implora a Dios su mujer. "Tu alma está maldita. Tus parientes están malditos", dice una voz en off antes de que una fugaz secuencia descubra a Johnson de espaldas, en un granero, comenzando a transformarse en hombre lobo.

EXTRAÑOS RITUALES, MALDICIONES Y UNA BRUTAL TRANSFORMACIÓN

"En la Inglaterra del siglo XIII, una criatura misteriosa acecha la campiña envuelta en niebla, haciendo que el folclore local se convierta en una realidad aterradora para los aldeanos", reza la breve sinopsis del filme.

Además de Taylor-Johnson, Licántropo también está protagonizada por Jack Morris, Jan Bijvoet, Ritchi Edwards y Bodhi Rae Breathnach. Lily-Rose Depp y Willem Dafoe, quienes ya se pusieron a las órdenes de Eggers en Nosferatu, coescriben el filme junto a Sjón Sigurdsson. Ambos son también productores del filme, mientras que Chris y Eleanor Columbus son productores ejecutivos.