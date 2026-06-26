Primer vistazo a Aaron Taylor-Johnson en Licántropo, del director de Nosferatu, Robert Eggers - FOCUS FEATURES

MADRID, 26 Jun. (CulturaOcio) -

Aaron Taylor-Johnson se ha puesto a las órdenes del director de La bruja y Nosferatu, Robert Eggers, para protagonizar su último filme, Licántropo (Werwulf), que llegará a los cines el 25 de diciembre. Entretanto, Focus Features ya ha lanzado un primer vistazo del actor en esta cinta de terror centrada en el mito del hombre lobo y ambientada en la Inglaterra del siglo XIII.

Como puede apreciarse en la imagen, con la vestimenta propia de la época y una lanza en la mano, el personaje de Taylor-Johnson se encuentra en un oscuro bosque en mitad de la noche. Junto a él se encuentran tres perros que corren inquietos por el lugar.

LICÁNTROPO SERÁ UNA HISTORIA DESGARRADORA

First look at Robert Eggers' WERWULF. Only in theaters this Christmas. pic.twitter.com/UCFSxh7VrF — Werwulf (@werwulfmovie) June 25, 2026

Hasta el momento se desconocen los detalles sobre la trama. Sin embargo, su premisa describe la historia de Licántropo como un relato "desgarrador de devoción, condenación y el demonio que llevamos dentro".

La cinta ya mostró un sombrío adelanto en la pasada CinemaCon que, según la descripción de Deadline, culminaba con lo que parecía ser la transformación del personaje de Taylor-Johnson en un licántropo.

Eggers también firma el guion junto a Sjón Sigurdsson, con quien ya escribió el libreto de El hombre del norte, y ambos ejercen también como productores del filme. Chris y Eleanor Columbus actúan como productores ejecutivos.

Además de Aaron Taylor-Johnson, Licántropo contará en su reparto con Lily-Rose Depp y Willem Dafoe, quienes vuelven a ponerse a las órdenes de Robert Eggers tras Nosferatu. La película también supone una nueva colaboración entre el director y Focus Features después del éxito de esta última, que, además de cosechar una excelente acogida por parte de la crítica, recaudó cerca de 182 millones de dólares en todo el mundo.