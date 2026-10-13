Brutal cacería de hombres lobo en el aterrador tráiler de Licántropo, lo nuevo de Robert Eggers

Brutal cacería de hombres lobo en el aterrador tráiler de Licántropo, dirigida por Robert Eggers - FOCUS FEATURES

MADRID, 13 Oct. (CulturaOcio) -

Robert Eggers (Nosferatu, El Faro, La Bruja) regresa al cine de terror con Licántropo, película que llega a los cines el 8 de enero de 2027. La cinta ha lanzado un nuevo y perturbador tráiler ambientado en una época en la que los aldeanos buscaban exterminar a los hombres lobo a toda costa.

El adelanto, de más de dos minutos de duración, arranca con una impactante escena en la que una niña descubre en su cerca a todo un "rebaño degollado por el gran lobo". Mientras los hombres del pueblo consideran a la criatura como alguien "mancillado por el pecado" y se organizan para "cazar a esta bestia", el personaje interpretado por Aaron Taylor-Johnson lucha por ocultar su gran secreto, aunque eso implique alejarse de su familia.

"Por piedad, protegedlo del maleficio que lo aquejaban", suplica su esposa. Sin embargo, la exaltada turba está decidida iniciar la búsqueda ya que, tal como advierte uno de ellos, "todo lobo ha de morir".

"En la Inglaterra del siglo XIII, una criatura misteriosa acecha la campiña envuelta en niebla, haciendo que el folclore local se convierta en una realidad aterradora para los aldeanos", adelanta la breve sinopsis del filme.

Dirigida por Eggers, la película está protagonizada por Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp, Willem Dafoe, Jack Morris, Jan Bijvoet, Ritchi Edwards y Bodhi Rae Breathnach. Depp y Dafoe, quienes ya se pusieron a las órdenes de Eggers en Nosferatu, coescriben el filme junto a Sjón Sigurdsson. Ambos son también productores del filme, mientras que Chris y Eleanor Columbus son productores ejecutivos.