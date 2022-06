Will Smith ya alucinó con arruinar su carrera antes del bofetón a Chris Rock en los Oscar

Archivo - Will Smith vaticinó que perdía su dinero y su carrera antes del bofetón a Chris Rock

Archivo - Will Smith vaticinó que perdía su dinero y su carrera antes del bofetón a Chris Rock - Doug Peters/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 25 May. (CulturaOcio) -

Will Smith ha sido el protagonista de uno de los últimos episodios de No necesitan presentación con David Letterman. En él, grabado antes de la celebración de la Gala de los Oscar, donde tuvo lugar la lamentable agresión a Chris Rock, el actor asegura que tuvo una horrible visión en la que perdía su carrera y su dinero.

Durante un descanso profesional de dos años, Will Smith viajó a Perú, donde en varias ocasiones ingirió ayahuasca, una bebida indígena con efectos alucinógenos. "Fue una de las experiencias psicológicas más infernales de mi vida", le contó el actor a David Letterman, cuyo programa cumple su cuarta temporada en Netflix.

"Estoy allí sentado y bebiendo, y de repente es como si empezara a ver que todo mi dinero, mi carrera y mi casa se van volando. Mi vida entera se está destruyendo", aseguró Smith. "Me entran ganas de vomitar, y escucho una voz que dice: 'Así es la puta vida', y yo digo 'Oh, mierda'", prosiguió.

Entonces, el actor comenzó a escuchar gritar a su hija, Willow Smith: "'¡Papi, ayúdame! ¿Por qué no me ayudas?', y yo en plan '¡No te veo cariño!'. El chamán me decía 'Relax, relax, relax, ponte derecho', y entonces, lentamente, empecé a dejar de preocuparme por el dinero, la carrera y la casa, solo quería llegar hasta Willow".

"Comprendí que puedo manejar cualquier cosa que vaya mal en mi vida, cualquier persona que pierda, cualquier problema en mi matrimonio, cualquier cosa que esta vida tenga que ofrecerme", prosiguió Will Smith, quien terminó explicando que son efectos normales de esta droga. "Es parte del entrenamiento psicológico que ocurre con la ayahuasca. El 99% de las cosas que te preocupan nunca suceden, tu dolor y tu miseria son autogenerados. No es real", finalizó.

Netflix informó, previamente a la charla entre Smith y Letterman, de que "el episodio ha sido grabado antes de la ceremonia de los premios de la Academia", tratando de aclarar que no existe relación alguna entre la visión del actor sobre su futuro y su posterior bofetón a Chris Rock en los Oscar.

Tom Rothman, presidente de Sony Pictures, aseguró recientemente a Deadline que Bad Boys 4 no solo no se ha cancelado, sino que sigue adelante con Will Smith como protagonista. Sin embargo, el ganador de la estatuilla al mejor actor por El método Williams, que renunció a su membresía en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, tiene prohibido asistir a cualquier acto de la organización en los próximos diez años.