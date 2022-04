Michael Bay: "Volvería a trabajar con Will Smith al 100%"

MADRID, 11 Abr. (CulturaOcio) -

El incidente entre Will Smith y Chris Rock en la gala de los Oscar sigue causando revuelo y dejando declaraciones por parte de personas cercanas a los dos implicados. Esta vez ha sido Michael Bay, quien ya se pronunció sobre el tema en la promoción de su última película, el que ha defendido a Will Smith, asegurando que no dudaría en volver a trabajar con él.

En una entrevista concedida a Entertainment Weekly, el director de películas como Armageddon, Dos policías rebeldes (en la que dirigió a Smith) o la saga Transformers, ha vuelto a defender al actor cuando le han preguntado si volvería a trabajar con él: "Absolutamente, al 100%. Es un tipo muy equilibrado".

Más adelante, también habló sobre su reacción al famoso incidente entre Will Smith y Chris Rock. "Lo primero de todo es que estuvo mal, no importa el porqué. Pero cuando la gente dice: 'Oh, lo podría haber matado'. No, un bofetón es diferente. ¿Un puñetazo? Sí, ahí sí que puedes matar a alguien, pero Will le dio un bofetón", asegura Michael Bay.

Además, el director natural de Los Ángeles volvió a sacar a colación el tema de la guerra de Ucrania: "Todo el mundo está hablando sobre esto, pero, ¿sabes qué? Te pones a pensar en la vida y es como 'oh Dios mío'. He estado muy afectado por todo el tema de la guerra de Ucrania, he estado en Kiev y conozco al alcalde. Hay cientos de bebés saltando por los aires y la gente está preocupada por esto. No sé. Vale, ha ocurrido algo dramático, pero creo que deberíamos tener claras nuestras prioridades".

Michael Bay dirigió a Will Smith en las dos primeras películas de Dos policías rebeldes, y en la tercera apareció realizando un cameo. El actor, ganador de un Óscar por El método Williams, iba a protagonizar también la cuarta entrega de la saga, pero el proyecto se ha visto paralizado tras su incidente con Chris Rock.

Junto a este, también se han visto afectados otros proyectos de Will Smith, como la película Deadshot o el biopic que Apple preparaba sobre su vida. Además, la Academia anunció medidas contra el actor.