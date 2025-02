Will Smith anuncia Hancock 2 con Zendaya como gran fichaje

MADRID, 20 Feb. (CulturaOcio) -

Han pasado 17 años desde que se estrenara Hancock, la peculiar cinta de superhéroes protagonizada por Will Smith y Charlize Theron dirigida por Peter Berg. No obstante, el intérprete ganador de un Oscar se ha referido recientemente a una posible secuela... adelantando además que podría contar con Zendaya en su reparto.

"Hay una idea realmente genial, realmente genial para Hancock 2", aseguró Smith durante una aparición en el canal de xQc en Twitch. "Ni siquiera hemos hablado de ello, así que te voy a dar un pequeño dato... ya hay contactos con Zendaya para un papel en Hancock 2", reveló.

Will Smith has just announced a Handcock 2 movie is in the works and Zendaya has been approached to be in it pic.twitter.com/Yz7IYfWKJM