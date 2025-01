Confirmado: Tom Holland y Zendaya, prometidos

MADRID, 7 Ene. (CulturaOcio) -

Los rumores se han confirmado: Tom Holland y Zendaya están prometidos. El anillo con el que la actriz acudió a la reciente gala de Globos de Oro desencadenó una oleada de reacciones en redes sociales, especulando sobre su posible compromiso. Ahora, se confirma que los planes de los intérpretes que dan vida a Peter Parker y MJ pasan por el altar.

Según informa TMZ, el actor que da vida a Spider-Man pidió matrimonio a Zendaya recientemente, en una fecha sin determinar entre el día de Navidad y el Fin de Año. La proposición tuvo lugar en un ambiente privado en el domicilio de la familia de la estrella de cintas como Rivales o Dune: Parte 2. Por el momento, ninguno de los dos intérpretes ha realizado ninguna declaración al respecto y, vista la privacidad con la que han llevado su relación, sería de extrañar que hicieran público este anuncio.

Los caminos de Holland y Zendaya se cruzaron por primera vez en 2017 en el rodaje de Spider-Man: Homecoming, su primera película como protagonista encarnando a Peter Parker tras debutar en Capitán América: Civil War. La pareja repitió sus roles en las siguientes entregas del lanzarredes, Lejos de casa y No Way Home, sin embargo, su relación no comenzaría hasta 2021.

Pese a estar prometidos, se dice que los planes de boda de Holland y Zendaya no son, por el momento, prioritarios. El apretado calendario que estas dos celebridades afrontarán este 2025 podría ser uno de los motivos causantes de postergar la ceremonia.

La pareja volverá a compartir pantalla en el nuevo proyecto de Christopher Nolan, la adaptación cinematográfica de La Odisea de Homero. La cinta llegará a las salas de cine el 17 de julio de 2026 y su rodaje tendrá lugar entre los meses de enero y abril de este año en Reino Unido, Marruecos e Italia tal y como informa Production Weekly. Matt Damon, Anne Hathaway, Charlize Theron, Robert Pattinson y Lupita Nyong'o también forman parte del reparto del que será el filme más costoso del realizador.

Por si fuera poco, Holland se enfundará de nuevo en la malla arácnida en Spider-Man 4 y Vengadores: Doomsday. Ambos largometrajes se rodarán a lo largo de este año y se estrenarán en salas el 1 de mayo de 2026, en el caso del filme que tendrá a Robert Downey Jr. como gran villano, y el 24 de julio en el de la cuarta entrega del lanzarredes, en la que aún no ha sido confirmada la presencia de Zendaya. No obstante, el calendario de la actriz no tiene nada que envidiar al de su prometido, pues a mediados de enero también arrancará la producción de la tercera temporada de Euphoria.

Recientemente, Holland reveló a Men's Health sus planes de retirarse de la actuación... que con este compromiso, parecen ir tomando forma. "Cuando tenga hijos, ya no me veréis en películas. Solo el golf y papá. Sencillamente, desapareceré de la faz de la Tierra", confesó el británico.