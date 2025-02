¿Eran Realmente Las Armaduras Griegas Como La De Matt Damon En La Odisea De Nolan?

MADRID, 19 Feb. (CulturaOcio) -

Christopher Nolan arrasó en los Oscar en 2024 con Oppenheimer, su último largometraje hasta la fecha. La cinta se llevó siete estatuillas, incluyendo los premios a mejor película, director y actor para Cillian Murphy. La Odisea será el próximo proyecto del realizador, una ambiciosa adaptación del clásico de Homero del que ya se ha podido ver su primera imagen.

Matt Damon en el papel de Odiseo (Ulises) será protagonista, y es precisamente el actor quien, caracterizado como soldado de las civilizaciones antiguas, aparece en esta primera fotografía del filme. Aunque todavía no hay mucha información sobre el próximo proyecto de Nolan, la imagen da algunas pistas. La armadura y la galea, casco con una cresta roja en la parte superior, que luce Damon parecen representaciones que efectivamente se asocian a la antigua Grecia, pero no son exactas desde el punto de vista histórico.

Pese a que en muchas películas sobre la antigua Grecia muestran personajes con armaduras muy similares a las que Damon luce, pero las vestimentas de batalla que realmente se usaban eran diferentes. Estos elementos se construían con un revestimiento de bronce y parecían más un tubo, y los cascos con colmillos de jabalí eran populares, en lugar de la galea con el penacho o cresta roja.

El conjunto de armadura más antiguo que aún está intacto se llama Panoplia de Dendra y data del siglo XV a.C. Un estudio de 2024 desveló que es muy posible que este tipo de armadura se usara no solo para ceremonias, sino también para el combate, lo que sirve como prueba adicional de que la representación popular de la armadura griega antigua no es exacta. La armadura que lleva Odiseo exhibe materiales que no se utilizaron hasta cientos de años después.

Es poco probable que Nolan pueda cubrir todos los eventos que tienen lugar en La Odisea original. El poema épico cubre un viaje de diez años y abarca veinticuatro libros, por lo que sería difícil darle a cada parte el peso que merece. Lo más probable es que Nolan tenga que tomarse algunas libertades creativas, y este primer vistazo al vestuario es una prueba de ello.

Junto con Damon, el reparto de La Odisea de Nolan lo completan nombres tan potentes como Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Bennie Safdie o Charlize Theron.