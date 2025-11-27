Wicked 2: Cynthia Erivo explica el incidente con el fan que asaltó a Ariana Grande en la premiere - NANCY KASZERMAN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 27 Nov. (CulturaOcio) -

Ariana Grande vivió un tenso momento cuando, repentinamente, un espontáneo intentó asaltarla durante la premiere de Wicked: Parte 2 (Wicked For Good) en Singapur. Cynthia Erivo, quien tomó cartas en el asunto, apartando con firmeza y decisión al fan y abrazando a su compañera de reparto, ha roto ahora su silencio, asegurando que su única preocupación era asegurarse de que su amiga estuviera a salvo.

"No estaba pensando realmente. Solo quería asegurarme de que mi amiga estuviera a salvo", admitió Erivo en declaraciones a Today, las primeras tras el incidente. "Estoy segura de que no tenía intención de hacernos daño, pero nunca se sabe con estas cosas. Únicamente quería comprobar que se encontraba bien. Ese fue mi primer instinto", añadió.

Cabe recordar que, hasta ahora, Grande y Erivo no se habían pronunciado tras este incómodo suceso, aunque, como recoge Variety, esta última hizo una alusión al mismo durante el estreno de Wicked: Parte 2 en Los Ángeles. "Hemos pasado por un montón de mierda* Es decir, joder, incluso la semana pasada, siendo honestos", expresó.

Wen, conocido en las redes como Pyjama Man, puso su brazo sobre el hombro de una visiblemente asustada Grande. Sin embargo, antes incluso de que los guardaespaldas llegaran a intervenir, Erivo le paró los pies, apartándole con decisión y abrazando a Grande, mientras Michelle Yeoh también se apresuraba a consolarla.

Hace escasos días, BBC News informaba que el asaltante, Johnson Wen, de 26 años, fue detenido en Singapur por alteración del orden y sentenciado a nueve días de prisión. Durante el juicio, Wen se declaró culpable, y los fiscales lo calificaron como un "acosador reincidente", a razón de varios videos -incluidos algunos de conciertos de Katy Perry y The Weeknd- en los que aparece subiéndose al escenario y siendo reducido por seguridad.

No obstante, aunque Wen aseguró durante el juicio que no volvería a actuar de este modo, sus acciones durante la premiere de Wicked 2 pudieron costarle al agitador 2.000 dólares de Singapur (unos 1.537 dólares estadounidenses) y hasta tres meses de prisión, frente a los nueve días a los que ha sido condenado.

Dirigida de nuevo por Jon M. Chu, Wicked: Parte 2 llegarÁ a los cines el próximo viernes 21 de noviembre y, además de con Erivo y Grande, cuenta en su reparto con Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Marissa Bode, Michelle Yeoh y Jeff Goldblum.