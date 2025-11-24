Ariana Grande se despide de Glinda con una emotiva carta a los fans de Wicked: "No hay ningún lugar como el hogar"

MADRID, 24 Nov. (CulturaOcio) -

Ya ha llegado a los cines, arrasando con más de 220 millones de dólares en su primer fin de semana, Wicked: Parte II (Wicked: For Good), filme dirigido por Jon M. Chu que pone el broche final a la adaptación del famoso musical de Broadway. Ahora, Ariana Grande, que protagoniza la película junto a Cynthia Erivo, se ha despedido de su personaje, Glinda, con una emotiva carta a los fans.

"Mis queridos amigos ozianos", comienza el texto, que la cantante y actriz ha compartido en su cuenta de Instagram. "Oz ha sido mi refugio desde que tengo memoria. Los personajes de estas páginas nos enseñan a amar incondicionalmente con todo el corazón; a reír; a perdonar (incluso cuando es más doloroso); a protegernos ferozmente a nosotros mismos y a los demás (sí, a veces incluso unos de otros); a mirar hacia nuestro interior; a ser curiosos y no tener miedo de reconocer nuestra propia maldad para alejarnos de ella y acercarnos a la bondad, porque todos tenemos ambas cosas", expresa.

La artista continúa instando a "ver la belleza en todas las cosas, especialmente en las desconocidas; a ser honestos, porque ser honesto es ser amable, y a luchar por lo que es verdaderamente bueno, en lo más profundo... incluso si eso nos lleva a recorrer un largo y aterrador camino por la carretera de baldosas amarillas para descubrir lo que eso significa para cada uno de nosotros".

Grande revela además que se "enamoró de Wicked" a los 10 años. "Ha sido un refugio y un lugar donde sabía que podía encontrar consuelo y comprensión durante toda mi infancia y mi vida adulta. Amar algo profundamente y convertirte en ello son dos cosas muy diferentes. Convertirme en Glinda la Buena y que me pidieran unirme a este maravilloso grupo de seres humanos en un viaje tan creativo y emocionalmente satisfactorio ha sido el mayor regalo de mi vida", expone, remarcando lo mucho que ha aprendido de su tiempo encarnando al personaje.

"Ahora, ver cómo ha cambiado y cómo ha estado ahí para todos vosotros de la misma manera que lo ha estado para mí a lo largo de mi vida ha sido el regalo más significativo, emotivo y preciado de todos. Nunca sabréis lo que realmente significa para mí. Estoy muy agradecida por haber sido una pequeña pieza de este rompecabezas y por ser vuestra Glinda", prosigue la carta.

La protagonista de Wicked terminaba su mensaje recordando a los lectores el valor del hogar, remitiendo así a una de las míticas frases de El mago de Oz. "Recuerda: cuando las cosas se pongan feas o te sientas solo, tu hogar está donde tú quieras que esté y con quien tú quieras que esté, y no hay ningún lugar como el hogar. Tu familia Oziana te quiere tal y como eres, y no podría estar más agradecida de que existas", terminaba despidiéndose.