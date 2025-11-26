Tras el fenómeno Wicked, Universal continuará explorando el maravilloso mundo de Oz - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 26 Nov. (CulturaOcio) -

Wicked: Parte 2 (Wicked: For Good) continúa arrasando en taquilla. La cinta pone fin a la adaptación cinematográfica de Jon M. Chu del famoso musical de Broadway, cerrando las historias de Glinda y Elphaba (en las películas, encarnadas por Ariana Grande y Cynthia Erivo), pero eso no significa un adiós definitivo a Oz, tal y como ha dejado caer el estudio.

Michael Moses, director de marketing de Universal Pictures, ha explicado que la productora ya está pensando cómo expandir la exitosa franquicia. "Debido al éxito de Wicked, pero también al apoyo de los fans, tenemos casi la responsabilidad de averiguar cómo podemos continuar en este universo", expresó en declaraciones a Vulture. "¿Ya lo hemos resuelto? No. Pero hay cosas en marcha", añadió.

Por el momento solo cabe imaginar qué historias podrían explorar las potenciales nuevas películas (o series) pero todo apunta a que pasarán a centrarse en otros personajes y no en las icónicas brujas de Oz. En este sentido, Stephen Schwartz, compositor del musical, adelantó que él y Winnie Holzman, autora del libreto del musical y coguionista de las adaptaciones cinematográficas, se encontraban trabajando en algunas ideas que no eran "una secuela de Wicked".

"Creo que la historia de Glinda y Elphaba está completa, pero hay otros aspectos que podrían explorarse. Gregory Maguire, el novelista original de Wicked, tiene varios libros, por ejemplo. Pero hay otra idea que Winnie y yo estamos discutiendo: no es una secuela, sino un complemento. Digámoslo así", explicó Schwartz en una entrevista concedida a Ankler.

Cabe decir que, aunque la historia de los personajes encarnados por Grande y Erivo parezca completa, Maguire tiene otras dos novelas centradas en ellas (en esta ocasión, en sus infancias) que bien podrían llegar al cine en algún momento. Elphie: A Wicked Childhood, se publicó este mismo año y recientemente se anunciaba el lanzamiento de Galinda: A Charmed Childhood.

Apenas una semana desde su estreno, Wicked: Parte 2 acumula 237,7 millones de dólares de recaudación en taquilla. Con 226 millones en su primer fin de semana, la cinta se convertía en la mayor apertura de la historia para una adaptación cinematográfica de un musical de Broadway, un honor que anteriormente ostentaba Wicked: Parte 1.