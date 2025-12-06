Dorothy en Wicked 2 muestra al fin su rostro... en imágenes del rodaje

Dorothy en Wicked 2 - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 6 Dic. (CulturaOcio) -

A pesar de que Dorothy Gale tiene su papel en los eventos de Wicked: Parte 2 (Wicked: For Good), la cinta no llega a mostrar la cara del personaje. Ahora, la actriz que le da vida, Bethany Weaver, ha compartido en sus redes sociales fotografías detrás de escenas, ofreciendo así un vistazo completo a su caracterización.

"Ha sido un gran honor recorrer el camino de baldosas amarillas junto a mis compañeros cazadores de brujas", escribía la intérprete en una publicación de Instagram, etiquetando a sus compañeros de reparto Jonathan Bailey, Ethan Slater y Omari Bernard. Precisamente la primera de las imágenes del carrusel publicado muestra a Weaver en el icónico camino de baldosas amarillas, con una cesta en el brazo y la correa de Toto en las manos, mientras que en la última aparece con los mencionados actores.

La actriz aprovechó el texto para agradecer a Universal Pictures "esta increíble entrada en el mundo del cine" y a Jon M. Chu, "el mejor cineasta de todos los tiempos", el haberla escogido para ser Dorothy. "Gracias por contribuir a mi comienzo", añadió, dedicando también unas líneas a los responsables del maquillaje y vestuario y a su propia agente.

"Esta ha sido una experiencia que me ha cambiado la vida, me ha transformado en muchos aspectos y, lo más importante, para bien. Ha sido un honor continuar con el legado de las brillantes mujeres que me precedieron, que se calzaron estos zapatos y se embarcaron en el camino de baldosas amarillas. Espero haberlas hecho sentir orgullosas", continúa el mensaje de la actriz, que terminó agradeciendo "todo el amor, los mensajes cariñosos y el apoyo de todos mis amigos y familiares, y de los maravillosos y geniales fans".

En cuanto a la forma de presentar a Dorothy en Wicked, el director ya expuso en declaraciones a People que no quería "pisotear la idea" que cada uno tuviera del personaje. En este sentido, cabe apuntar que muchos conservan la icónica interpretación de Judy Garland, que encarnó a la joven de Kansas en El mago de Oz.

"Probablemente tiene más protagonismo en esta historia que en el espectáculo, pero sin llegar a acapararla: sigue siendo el viaje de Elphaba y Glinda, y ella es un peón en medio de todo ello", explicó Chu.