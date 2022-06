Warner quiere que el director de Joker, Todd Phillips, sea el Kevin Feige de las películas DC

MADRID, 2 Jun. (CulturaOcio) -

Todd Phillips se unió al Universo DC en 2019 dirigiendo Joker, cinta protagonizada por Joaquin Phoenix. El éxito del filme fue arrollador y no tardaron en surgir rumores de una secuela. Parece que Warner Bros. quiere seguir trabajando con Phillips y tiene la intención de ficharlo como asesor de DC.

Según The Hollywood Reporter, el jefe de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha contactado con Philips para que le asesore sobre futuros proyectos cinematográficos de DC. "Le ha pedido que haga más en el Universo DC, actuando potencialmente como asesor, aunque no desempeñará una función ejecutiva", dice el medio, que destaca que "Phillips no es un experto en el Universo DC". De ser ciertos los rumores, algunos medios señalan que Phillips tendría un rol parecido al que ejerce Kevin Feige en Marvel.

Cabe destacar que, aunque se ha especulado sobre una posible secuela de Joker, Warner Bros. aún no ha confirmado oficialmente el proyecto. Desde la creación del universo DC, varias personas se han encargado de supervisar los proyectos, entre ellos Zack Snyder, Geoff Johns y Jon Berg. En abril ya se reveló que Warner Bros. estaba buscando una figura parecida a la de Kevin Feige para la marca DC y que su intención era hacer películas más singulares como The Batman y Joker.

Desde la fusión de Warner Bros. y Discovery, la reestructuración de los proyectos de DC en cine y televisión ha sido una prioridad para el estudio. Warner Bros. canceló varios proyectos de DC como la película Wonder Twins para HBO Max y series de The CW como Batwoman, Legends of Tomorrow y Naomi. Además, los rumores señalan que Warner Bros. Discovery está descontento con el trabajo de J.J. Abrams como productor y la falta de desarrollo en los proyectos de DC a los que está vinculado, como la película Zatanna y la serie Constantine para HBO Max.