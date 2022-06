Doctor Strange 2 supera a The Batman y ya es la película más taquillera de 2022

MADRID, 23 May. (CulturaOcio) -

A pesar de su pronunciada caída en taquilla en los últimos días con respecto a sus cifras iniciales, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura se mantiene como la película líder en los cines desde su estreno el pasado 6 de mayo. La cinta de Sam Raimi, además, ya es la más taquillera de 2022, superando a The Batman.

Según informa Variety, Doctor Strange 2 ha alcanzado este fin de semana los 800 millones de dólares de recaudación en todo el mundo (342 millones en Estados Unidos y 461 fuera de sus fronteras), lo que hace que a la película sobre el hombre murciélago y que se convierta en la más taquillera del año.

En el país norteamericano, sin embargo, el filme protagonizado por Benedict Cumberbatcht todavía no ha conseguido ser la cinta líder del año en taquilla, ya que The Batman lleva recaudados 369 millones.

Si Doctor Strange en el Multiverso de la Locura se sigue manteniendo en estas cifras, podría convertirse en la segunda película en alcanzar los mil millones de dólares desde que comenzó la pandemia. La única que ha logrado superar esa barrera es Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa), que estuvo cerca de llegar a los dos mil millones a pesar de que el filme, como Doctor Strange 2, no se proyecta ni en China ni en Rusia.

La secuela del Hechicero Supremo supone así un enorme éxito para Marvel, cuyos estrenos supusieron un 30% de la recaudación total de películas en 2021 en Estados Unidos, con Eternals, Viuda negra, Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos y la antes mencionada Spider-Man: No Way Home colocándose en el sexto, cuarto, segundo y primer lugar respectivamente.

La próxima cita en los cines para los millones de seguidores del serial marvelita está fijada para el 8 de julio, cuando aterrice en las salas Thor: Love and Thunder, la cuarta entrega de la saga protagonizada por Chris Hemstworth que contará con el regreso de Natalie Portman y el fichaje de Christian Bale como gran villano.