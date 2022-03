¿Habrá crossover del Joker de Joaquin Phoenix y The Batman? Matt Reeves responde

MADRID, 4 Mar. (CulturaOcio) -

Uno de los personajes preferidos de los fans de DC es Joker, del que ya se han visto numerosas versiones en la gran pantalla. La interpretación del villano le valió a Joaquin Phoenix un Oscar en 2020 y algunos rumores apuntaban a que podría haber repetido su rol en The Batman de Matt Reeves.

En una entrevista con Total Film le preguntaron a Reeves si alguna vez se había planteado incluir a esta versión de Joker en su película o en futuras secuelas. "Estaba terminando las películas de El planeta de los simios cuando me uní al proyecto en 2017. Han sido cinco años de preparación. Cuando estaba trabajando en el guion y me adentré en él, Joker aún no se había estrenado. No sabía qué era Joker ni qué iba a ser", contó.

"Me di cuenta cuando ya estábamos muy metidos en la película, y el hecho de que estaban haciendo las cosas de una manera que me recordaba a lo que nosotros estábamos haciendo no estaba planeado. Joker siempre estuvo destinado a ser un personaje muy independiente y específico que estaban haciendo Joaquin Phoenix y Todd Phillips. Nunca hubo realmente ninguna discusión sobre el crossover", aclaró.

A juzgar por las palabras del cineasta, tampoco parece que haya esperanzas de que el Batman de Robert Pattinson y el Joker de Phoenix coincidan en el futuro. Lo que sí se sabe es que el Príncipe Payaso del Crimen regresará en Joker 2, que aún no tiene fecha de lanzamiento.

"No puedes hacer la primera película como si fuera a haber una segunda. Tienes que hacer la primera película como si estuvieras luchando y tiene que ser una historia que se sostiene y vive por sí misma. Pero yo realmente creo en lo que hemos hecho y me emocionaría contar más historias. Ya estamos contando otras historias en streaming, estamos haciendo cosas en HBO Max, estamos haciendo una serie de Pingüino con Colin Farrell que va a ser genial. Y también estamos trabajando en otras cosas, pero hemos empezado a hablar de otra película", adelantó Reeves en una entrevista con The Independent sobre el futuro de The Batman.