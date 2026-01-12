Wagner Moura hace historia en los Globos de Oro con El agente secreto

Wagner Moura on the red carpet at the 83rd Annual Golden Globe Awards - CONTACTO

MADRID, 12 Ene. (CulturaOcio) -

Wagner Moura, actor que saltó a la fama mundial al dar vida a Pablo Escobar en al serie Narcos de Netflix, ha hecho historia en los Globos de Oro al convertirse en el primer brasileño en ganar el premio al mejor actor en una película dramática.

Un logro que ha conseguido con El agente secreto en una gala en la que se ha impuesto a estrellas de la talla Joel Edgerton (Sueños de trenes), Oscar Isaac (Frankenstein), Dwayne Johnson (The Smashing Machine), Michael B. Jordan (Los pecadores) y Jeremy Allen White (Springsteen: Deliver Me from Nowhere).

Además, la cinta brasileña dirigida por Kleber Mendonça Filho que se hizo además con el Globo de Oro a la mejor película internacional. Una categoría en la que competía con la cinta iraní Un simple accidente, la surcoreana No hay otra opción, la noruega Valor sentimental, la tunecina La voz de Hind y la española Sirat.

Ambientada en el Brasil de 1977 bajo el régimen militar, en El agente secreto Moura interpreta a un experto en tecnología y disidente político que intenta huir de la persecución y oponer resistencia a un régimen autoritario. Algo que el actor quiso remarcar en su discurso de agradecimiento al recoger el premio.

Enjoying this winning moment with Wagner Moura – our Best Male Actor – Motion Picture – Drama winner for The Secret Agent! #GoldenGlobes pic.twitter.com/KtpLbsLrhY — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

"El agente secreto es una película sobre la memoria, o la falta de memoria, y el trauma generacional. Creo que si el trauma puede transmitirse de generación en generación, los valores también pueden hacerlo", dijo Moura sobre el escenario del Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles en un discurso en el que dedicó el premio a "aquellos que se mantienen fieles a sus valores en momentos difíciles".

Protagonista de la aclamada Tropa de élite y de su secuela, el intérprete brasileño había sido nominado al Globo de Oro al mejor actor en una serie de televisión dramática por su trabajo en Narcos. Además de ser el primer ganador brasileño, Moura también fue el primer interprete brasileño nominado en la categoría de mejor actor de drama.