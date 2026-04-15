Bradley Cooper, confirmado como director y coprotagonista la precuela de Ocean's Eleven con Margot Robbie - CONTACTO

MADRID, 15 Abr. (CulturaOcio) -

Tras la salida de Lee Isaac Chung como director de la precuela de Ocean's Eleven, Bradley Cooper se perfilaba desde hace semanas como el principal candidato para ocupar su lugar. Ahora, en el marco de la CinemaCon, Warner Bros. ha confirmado que el cineasta y actor no solo dirigirá y escribirá la cinta, sino que además la protagonizará junto a Margot Robbie.

"Antes de que Danny Ocean pusiera un pie en Las Vegas, dos genios le enseñaron todo lo que sabe: sus padres. Los veréis en plena forma en nuestra nueva película, llevando a cabo un atraco épico en el Gran Premio de Mónaco de 1962", anunció Robbie en una aparición virtual durante el evento, según recoge The Hollywood Reporter. Por el momento no se ha dado a conocer el título del filme, pero sí su fecha de estreno, fijada para el 25 de junio de 2027.

Cooper es ya el tercer realizador vinculado al proyecto, que cuando se anunció en 2022 contaba con Jay Roach, sustituido más tarde por Chung. El nominado al Oscar en 2020 por Minari: Historia de mi familia abandonó el largometraje este año debido a "diferencias creativas" y el estudio y LuckyChap, la productora de Robbie que impulsa la película, emitieron un comunicado para destacar que había sido una separación amistosa.

"Lee Isaac es un cineasta de un talento excepcional, cuya visión y colaboración han sido inestimables para Warner Bros. y LuckyChap a lo largo de este viaje. Nuestra experiencia con él no ha hecho más que reforzar nuestro entusiasmo por colaborar juntos en futuros proyectos", rezaba el comunicado.

OTROS ANUNCIOS DE WARNER BROS. DURANTE LA CINEMACON

La precuela de Ocean's Eleven fue uno de los muchos títulos de Warner Bros. que fueron mencionados durante la CinemaCon, donde la productora aprovechó para revelar una serie de fechas de estreno. Así, se dio a conocer que The Revenge of La Llorona llegará a las salas el 9 de abril de 2027, mientras que Evil Dead: Wrath lo hará un año más tarde, el 7 de abril de 2028 y Destino final 7 se estrenará el 12 de mayo de 2028.

También para 2028 están fijados los estrenos de The Flood, de Zach Cregger (el 11 de agosto); la precuela de Weapons, Gladys (el 8 de septiembre), y una película sin título de Baz Luhrmann (22 de noviembre). Además, Warner Bros. confirmó una película de Juego de Tronos basada en la conquista de Poniente por parte de Aegon I Targaryen.