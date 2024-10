James Gunn aclara qué es canon en su Universo DC y cómo conectará con el Snyderverse

MADRID, 24 Oct. (CulturaOcio) -

El universo DC comenzará una nueva era cuando el próximo 5 de diciembre se estrene en Max la serie de animación Creature Commandos. Sin embargo, la auténtica piedra angular será la nueva versión cinematográfica de Superman que llegará a los cines el 11 de julio de 2025. Su director y guionista, además de copresidente de DC Studios, James Gunn, ha aclarado qué será canon y cómo conectará este reinicio con lo establecido anteriormente en el DCEU, el también conocido como Snyderverse.

Gunn ya explicó a finales de septiembre de 2023 que estas dos producciones marcarán oficialmente el canon de su Universo DC, pero tendrán puntos en común con el antiguo. Y es que, según ha comentado ahora el director en su reciente intervención en la New York Comic-Con, y recoge Comicbook.com, "hay referencias a cosas que sucedieron en el pasado y pasarán a ser canónicas en el UDC porque las mencionamos".

Specific events from the DCEU will be canon to the DCU, but only when they are mentioned in new DCU projects.



