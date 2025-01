MADRID, 22 Ene. (CulturaOcio) -

James Gunn estrenará su filme sobre Superman el próximo 11 de julio, con David Corenswet encarnando al Hombre de Acero. El copresidente de DC Studios ha salido a la palestra para aclarar si la secuela-reboot de El Escuadrón Suicida, que dirigió en 2021, forma parte del Universo DC que está erigiendo junto a Peter Safran.

Gunn ya afirmó, durante su paso por la pasada New York Comic Con, qué será canon en la nueva era de DC y cómo estará vinculado con el ya extinto DCEU. Ahora ha aclarado, en su cuenta de Bluesky, si los eventos de El Escuadrón Suicida son oficialmente canónicos.

Según Gunn, esto puede explicarse de dos maneras diferentes, una respuesta corta... y otra más compleja en la que habla de referencias indirectas, la Liga de la Justicia y "recuerdos imperfectos".

"La respuesta corta: únicamente lo que ocurre a partir de Creature Commandos es totalmente canon. Por ejemplo, Rick Flag Jr. murió porque Rick Flag Sr. lo menciona en Creature Commandos, no porque lo viéramos en El Escuadrón Suicida", sostiene.

"La respuesta más larga: Únicamente lo que ocurre a partir de Creature Commandos es totalmente canon. El Pacificador encaja casi completamente en ese canon, salvo por la Liga de la Justicia. El Escuadrón Suicida es bastante consistente, aunque la contemplo como un imperfecto recuerdo", aseguró Gunn dando carpetazo a si su filme encaja o no dentro de la continuidad de su remozado DCU.

Por otra parte, Gunn anticipó que ya se encuentra trabajando en el que será su nuevo proyecto para DC Studios. "La mayor parte de mi tiempo lo dedico a la postproducción de Superman y Peacemaker, pero también paso buena parte escribiendo el borrador de mi próximo proyecto de DC Studios, visualizando material a diario y dando ideas para otros proyectos. Es bastante menos asfixiante que cuando estaba dirigiendo", aseguró sin dar más detalles al respecto.

No obstante, los incondicionales esperan que esta nueva producción sea Batman: The Brave and The Bold, la cual supondrá la vuelta de Andy Muschietti al cine de superhéroes tras The Flash. La cinta, todavía sin fecha de estreno prevista, presentará en la gran pantalla al hijo de Bruce Wayne y Thalia Al Ghul, Damian Wayne tomando el manto de Robin.

Muschietti zanjó recientemente los rumores sobre la elección de Robert Pattinson como el caballero oscuro del DCU. "Como todo el mundo sabe, el Batman que aparecerá en The Brave and the Bold formará parte del nuevo Universo DC", afirmó no hace mucho el director argentino a Radio TU de Argentina.