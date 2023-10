Vin Diesel vetó a un mítico héroe del cine de acción en la saga Fast and Furious

MADRID, 25 Oct. (CulturaOcio) -

Vin Diesel reclutó a un buen puñado de estrellas a lo largo de la franquicia Fast and Furious como Dwayne Johnson, Charlize Theron, John Cena o las más reicentes como Brie Larsson o Jason Momoa para Fast X. Sin embargo, el actor que también goza de una más que considerable influencia como productor de la hipertaquillera saga automovilística, vetó la participación del mismísimo Jean-Claude Van Damme en una de las películas de la franquicia.

La carrera de Diesel despegó cuando en 2001 vio la luz la primera cinta de Fast and Furious. Desde entonces, la adrenalínica saga forjada por el intérprete junto a su amigo y compañero, Paul Walker, no solo ha crecido en presupuesto con cada nueva película, sino que ha demostrado ser una de las más rentables de todo Hollywood.

Tanto que muchas caras conocidas como Gal Gadot, Charlize Theron o, Jason Momoa, que interpreta en Fast X a su gran antagonista, Dante Reyes, han terminado formando parte de la franquicia. Pero hubo una gran estrella del cine de acción con el que Diesel no quiso contar para una de las películas de Fast and Furious.

Se trata del mismísimo Jean-Claude Van Damme. El actor belga que despuntó durante buena parte de los 90 protagonizando cintas tan recordadas como Soldado Universal, Doble impacto o Contacto sangriento gracias a sus innegables habilidades como artista marcial.

Ha sido el propio Van Damme quien lo ha relatado en una reciente entrevista con The Telegraph. Según recuerda el protagonista de Street Fighter: La última batalla, en un determinado momento, consideraron ficharle para un papel en la franquicia.

Sin embargo, Diesel, que también ejerce como productor de la franquicia, presionó para impedir que hiciese la audición. "Me querían en Fast and Furious. Pero Vin Diesel dijo: 'No, no lo quiero'", sentenció Van Damme sin dejar claro en qué entrega de la saga estaba previsto que participase.

Del mismo modo que tampoco se sabe cuál fue la razón por la que Diesel vetó la participación de Van Damme en Fast and Furious. Pero es cierto que, durante buena parte de su carrera, el belga se labró la reputación de ser alguien con el que es muy difícil trabajar. Y lo más probable es que este sea el motivo que impulsó a Diesel para no contar con él en la franquicia, cuya última entrega, Fast X Parte II, verá la luz en cines el 4 de abril de 2025.