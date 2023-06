Fast and Furious 11 ya tiene fecha de estreno

Fast and Furious 11 ya tiene fecha de estreno - UNIVERSAL

MADRID, 9 Jun. (CulturaOcio) -

El final abierto de Fast X dejó a todos los fans de la saga Fast and Furious con ganas de la siguiente entrega. Una película que además, presumiblemente, será la penúltima. Aún queda tiempo para que llegue a los cines pero Vin Diesel ha querido desvelar ya cuál será su fecha de estreno.

A través de su perfil de Instagram, el actor que da vida a Dominic Toretto ha compartido una serie de publicaciones en las que revela el momento en el que la undécima cinta de la saga principal -al margen de los spin-offs- se estrenará en cines. En primer lugar, Diesel compartió dos imágenes generadas con inteligencia artificial.

En una de ellas se ve a dos mujeres, probablemente Letty y Cipher, en mitad de un paraje nevado. En la siguiente, una de ellas observa un helicóptero. Y en los textos que las acompañan puede leerse "Parte 2" y "4.4. 2025". Es decir, que la fecha de estreno de Fast and Furious 11 será el 4 de abril de 2025.

Posteriormente, el actor publicó una tercera imagen en la que aparece junto a Jason Momoa en el set de rodaje. En el texto confirma de nuevo la fecha, a la vez que agradece tanto su trabajo a Momoa como el compromiso y cariño mostrado por los fans.

"El 4 de abril de 2025... quedan menos de 22 meses. Me encanta lo expresivos y colaborativos que son todos los actores de nuestra franquicia al entrar en la Saga Mundial. Jason quería probar algo totalmente único y especial y terminó creando un personaje robaescenas inolvidable. Gracias a todos por acudir a verla como siempre. 7.000 no significan nada si no representan el verdadero sentimiento de familia y lealtad", indica Diesel.

"Para aquellos que no sabían que Fast X era solo la primera parte, sabed que la segunda parte será un esfuerzo de nuestra familia Fast y del estudio como nunca habéis visto. Con todo mi amor...", concluye el intérprete su carta abierta a los fans. En Fast and Furious 11, la saga debe culminar el enfrentamiento entre Toretto y el resto de la Familia contra el malvado y sanguinario Dante, que les tiene contra las cuerdas.

Antes de la undécima película de Fast and Furious, que dará paso a una duodécima y final entrega, la compañía estrenará Hobbs, un segundo spin-off protagonizado por Dwayne Johnson en el que su invencible agente de policía también deberá hacer frente al reinado de terror que está instaurando Dante contra los asesinos de su padre. La cinta no tiene fecha de estreno pero The Rock aseguró que llegaría antes del final de la saga.