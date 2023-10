¿Cuánto Ha Cobrado Vin Diesel Por La Saga Fast And Furious?

MADRID, 1 Oct. (CulturaOcio) -

Fast X Parte II, cuyo estreno está previsto para el 11 de abril de 2025, supondrá el capítulo final de la adrenalínica saga de Fast and Furious. Uno de los pilares sobre los que se cimenta el universo de A todo gas es Vin Diesel, quien ha protagonizado ocho de las diez películas de la franquicia, pero ¿Cuánto dinero cobró el actor por participar en cada entrega?

Diesel se ha labrado una sólida trayectoria como actor con películas como Salvar al soldado Ryan, donde tuvo un pequeño papel. Sin embargo, su carrera despegó cuando en 2001 vio la luz la primera entrega de la hipertaquillera franquicia Fast and Furious. Desde entonces, la automovilista saga forjada por el intérprete junto a su amigo y compañero, Paul Walker, no solo ha crecido en presupuesto con cada nueva película, sino que ha demostrado ser una de las más rentables de todo Hollywood.

Tras la primera cinta, Diesel le reveló a Los Angeles Times que rechazó 20 millones de dólares para interpretar, de nuevo, en 2003, a Dominic Toretto en A todo Gas 2 por temor a ser encasillado. Más tarde acordó regresar con un fugaz cameo en Fast and Furious: Tokyo Drift, para adquirir los derechos de la franquicia de Riddick, antes de que, en 2009, el actor se convirtiese en uno de los pilares fundamentales de la saga con Fast and Furious: Aún más rápido.

Según recoge ScreenRant, Diesel, protagonista de otras sagas como Triple X, cuenta con un patrimonio de 225 millones de dólares desde 2023. De hecho, se estima que al menos 124 millones de dólares serían el beneficio que le ha reportado a Diesel su participación en cada una de las 8 entregas de Fast and Furious. Pero ¿Cuánto cobró el actor por cada una de las 8 entregas de Fast and Furious que ha protagonizado? Aquí se encuentra al detalle lo que percibió el intérprete en cada cinta de la franquicia.

The Fast and the Furious (2001) 2 millones de dólares

2 Fast 2 Furious (2003) N/A

The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006) - N/A (Derechos de la franquicia Las crónicas de Riddick)

Fast and Furious (2009) Sin revelar

Fast Five (2011) 15 millones de dólares

Fast and Furious 6 (2013) Sin revelar

Furious 7 (2015) 47 millones de dólares

Fast and Furious 8 (2017) 20 millones de dólares

Fast and Furious 9 (2021) 20 millones de dólares

Fast and Furious 10 (2023) 20 millones de dólares