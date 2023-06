Vin Diesel y Sung Kang avisan: Fast and Furious 11 será "aterradora"

Vin Diesel y Sung Kang (Han) prometen que Fast and Furious 11 seguirá un "aterrador camino"

Vin Diesel y Sung Kang (Han) prometen que Fast and Furious 11 seguirá un "aterrador camino" - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 21 Jun. (CulturaOcio) -

Fast X llegó a los cines el pasado 19 de mayo con un final abierto que dejó a todos los fans de la saga Fast and Furious con ganas de más. Y aunque la siguiente entrega no aterrizará en los cines hasta abril de 2025, el protagonista y productor de la franquicia, Vin Diesel, junto a otra de las estrellas de la saga, Sung Kang, ya han ofrecido algunas pistas sobre el rumbo que tomará la próxima entrega.

Lo han hecho a través de un vídeo publicado en el Instagram de Diesel. En él, ambos actores aparentemente se encuentran escribiendo ideas para la próxima película de Fast & Furious. "Repasando todos los comentarios de nuestros increíbles fanáticos y... ¡cuánto disfrutamos estar en este dojo creativo!", dice el actor que da vida Dominic Toretto.

"Este tipo de camino aterrador que estamos siguiendo para la parte 2 de Fast X...", agregó el actor que da vida a Han en las películas. "Hemos terminado con nuestra gira de prensa y ahora tenemos tiempo para volver a construir y eso es muy divertido (...), sabemos lo importante que es para todos ustedes", concluyó el intérprete.

Fast X ha recaudado casi 700 millones de dólares en los cines de todo el mundo, convirtiéndose en la tercera película más taquillera del 2023, únicamente por debajo de Super Mario Bros. La película (1.336 millones) y Guardianes de la Galaxia 3 (820 millones).

Antes de la undécima película de Fast and Furious, que dará paso a una duodécima y final entrega, la compañía estrenará Hobbs, un segundo spin-off protagonizado por Dwayne Johnson. La cinta todavía no tiene fecha de estreno pero The Rock aseguró que llegaría antes de la película final de la saga principal.