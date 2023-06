Una estrella de Fast X aborda el gran error de continuidad en Fast and Furious

Una estrella de Fast X aborda el gran error de continuidad en Fast and Furious - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 10 Jun. (CulturaOcio) -

Muchas son las caras conocidas que, como la Cipher de Charlize Theron o la Gisele de Gal Gadot o Jason Momoa, el nuevo gran villano, se han dejado ver por Fast X, la nueva entrega de la saga que ya está en los cines. Y Sung Kang, otra de las estrellas de la película, ha abordado el gran error de continuidad que existe con su personaje, Han Lue, en Fast and Furious 9.

Kang es un viejo conocido de la adrenalínica e hipertaquillera franquicia capitaneada por Vin Diesel. El intérprete interpretó a Han por primera vez en 2006, cuando se estrenó Tokyo Race, tercera entrega de la saga.

Desde entonces, no solo ha formado parte de la saga Fast and Furious, sino que también se ha convertido en un miembro indispensable para Dom Toretto y su equipo. Es por eso que con Fast X recreando el encuentro de Han Lue con Deckard Shaw en una de sus escenas y luciendo el cabello largo en lugar de corto, como ocurría en Fast 9, Kang ha salido a la palestra abordando este tremendo error de continuidad en una reciente entrevista con Insider, aclarando que fue cosa de producción.

"En 'Fast 9' me di cuenta de que la razón por la que era muy optimista y quería que el cabello de Han fuera corto es porque está escondido. Si va por ahí con el aspecto de Han, realmente no tiene ningún sentido para el personaje. Si le cortas el pelo, se integra. Pero me di cuenta de que hay algunas cosas que la gente necesita de Han. Quieren aperitivos, quieren coches espectaculares y quieren su pelo. El pelo es casi como un superpoder que tiene... Es sinónimo de lo que define a Han", explicó el actor.

"Como todo el mundo es obsesivo-compulsivo con su trabajo y le gustan los detalles, los detalles son lo que importa, hubo muchos apuntes y discusiones sobre: 'Oye, el pelo de Han en la etiqueta es corto. ¿Cómo vamos a hacerlo?' E hicimos estas pruebas en las que te acercas mucho con el pelo recogido. Podría coincidir", añadió Kang sobre el error de continuidad de su personaje.

Sin embargo, se ha de tener presente que, cronológicamente, la trama de Tokyo Race, tiene lugar tras los acontecimientos de Fast and Furious: Aún más rápido, Fast Five y Fast and Furious 6, donde en una escena post-créditos se descubría que Deckar Shaw fue el responsable de la presunta muerte de Han. A partir de ese punto, el resto de entregas han seguido el orden establecido por su propia línea temporal.

De manera que con Fast X ambientada cuatro años después de lo ocurrido en Fast 9, el personaje de Kang debería haber mantenido corto su cabello. Mientras tanto, para saber cómo culmina la historia de la décima entrega de Fast and Furious dirigida por Louis Leterrier, los fans deberán esperar a que Fast X parte II llegue a los cines.