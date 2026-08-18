Vin Diesel revela cuándo comenzará el rodaje de Fast Forever: "Si consigo cumplir..." - CONTACTO

MADRID, 18 Ago. (CulturaOcio) -

The Fast and the Furious (A todo gas), la primera entrega de la popular franquicia de acción, cumple 25 años y, para celebrarlo, regresa a la gran pantalla (en España lo hará este viernes 21 de agosto). Aprovechando la proyección especial por su aniversario, Vin Diesel ha revelado cuándo comenzará el rodaje de la próxima cinta, Fast Forever, que en principio será la última y cuyo estreno está previsto para el 17 de marzo de 2028.

"Empezaremos a rodar en diciembre, si consigo cumplir con lo que me ha pedido el estudio", expresó el actor en declaraciones a Variety. "Pero estoy en un buen momento. Tuve que pasar por cuatro equipos de guionistas y cuatro años de desarrollo para llegar a algo que me pareciera digno de un final", aseguró.

Vin Diesel says “Fast Forever,” the 11th and final mainline film in the series, starts shooting in December. https://t.co/sX845k7xvi pic.twitter.com/XRH3q9Kp72 — Variety (@Variety) August 18, 2026

Diesel ya había escrito en su cuenta de Instagram lo mucho que le había emocionado el guion y antes de la proyección volvió a incidir en ello. "Voy a contaros algo personal", avisó. "Fueron cuatro guionistas diferentes, cuatro años de desarrollo, y cuando lo leí, a mitad de camino, se me escapó una lágrima. Al final del guion que habíamos elaborado y en el que habíamos trabajado tan duro para que fuera perfecto para vosotros tras cuatro años, estaba llorando", relató.

"No pude contenerme y tuve que contárselo a todo el mundo", añadió el actor. "Así que solo quiero decir que, a veces, incluso los tipos más duros del mundo necesitan llorar", indicó.

LOUIS LETERRIER: "HABRÁ UN FINAL, Y ES GENIAL"

Mientras que Diesel ya ha dejado claros sus sentimientos respecto al guion de Fast Forever, recientemente el director del filme admitía no haberlo leído todavía. "Bueno, me encantaría contarte toda la verdad, pero no puedo", expuso Louis Leterrier en declaraciones a Polygon.

"Habrá un final, y es genial. Tuve mucha, mucha suerte de formar parte de la saga, y me encanta Vin y me encanta Universal. Es fantástico trabajar con ellos. Así que sí. Ya veremos, con suerte", se limitó a señalar el cineasta.

Por el momento se desconocen los detalles de la trama de la cinta, que además de con Diesel contará en su reparto con Michelle Rodríguez retomando su papel de Letty y el futbolista Cristiano Ronaldo. Se espera que Jason Statham y Dwayne Johnson, quienes protagonizaron el spin-off de Fast and Furious: Hobbs and Shaw, también retomen sus papeles.