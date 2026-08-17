The Fast and the Furious (A Todo Gas) vuelve a los cines en su 25 aniversario - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 17 Ago. (CulturaOcio) -

Dominic Toretto, Brian O'Conner y el resto de la banda regresan a la gran pantalla para celebrar el 25 aniversario de The Fast and the Furious (A Todo Gas). Este viernes 21 de agosto Universal Pictures International Spain reestrena en cines la primera entrega de la taquillera franquicia, la película con la que arrancó la saga que, más de dos décadas después, sigue preparando su gran final, Fast Forever.

Dirigida por Rob Cohen y estrenada originalmente el 22 de junio de 2001, el filme marcó el comienzo de un fenómeno cinematográfico global que, tras veinticinco años, sigue cautivando a nuevas generaciones de espectadores en todo el mundo. Protagonizada por Vin Diesel y Paul Walker, la película se convirtió en un éxito de taquilla mundial con más de 200 millones dólares recaudados.

Desde entonces, la franquicia Fast & Furious se ha consolidado como una de las más exitosas y populares de la historia del cine. Sus once películas han recaudado más de 7.000 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno global que continúa emocionando a millones de espectadores en cada entrega.

FAST FOREVER: "EL MEJOR GUION QUE HE LEÍDO"

Y más allá de este reestreno, los fans de la saga siguen esperando la llegada de Fast Forever, la entrega final de la saga que aterrizará en los cines el 17 de marzo de 2028.

"Cuando llegue el 17 de marzo de 2028... darás gracias a Dios por haber podido ver la primera parte en los cines este verano", afirmó en sus redes sociales Vin Diesel en una publicación en la que celebraba la inminente vuelta a los cines de A todo gas.

El actor también aprovechó la ocasión para anunciar que acababa de leer el guion de la última entrega de la franquicia, escrito por Michael Lesslie. "Es el mejor guion que he leído en décadas. Todavía estoy llorando...", expresó.

Cabe recordar que Fast Forever ha sufrido varios retrasos y el propio Diesel admitió que estaba tardando demasiado en llegar. No obstante, el intérprete ha prometido en reiteradas ocasiones que no defraudará. "Va a ser un bombazo... los fans que la han apoyado se merecen un final digno", escribió el pasado mes de junio.

Por el momento se desconocen los detalles de la trama de la cinta, que además de con Diesel contará en su reparto con Michelle Rodríguez retomando su papel de Letty y el futbolista Cristiano Ronaldo. Se espera que Jason Statham y Dwayne Johnson, quienes protagonizaron el spin-off de Fast and Furious: Hobbs and Shaw, también retomen sus papeles.