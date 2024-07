Vin Diesel desvela el regreso de un personaje a Fast X Parte 2 más de 20 años después

MADRID, 31 Jul. (CulturaOcio) -

Fast and Furious X: Parte 2 (Fast and Furious 11), que vuelve a contar con la dirección de Louis Leterrier, llegará a los cines en algún punto de 2026. La película ya ha iniciado su preproducción y Vin Diesel, principal protagonista de la longeva saga, ha publicado en sus redes un reencuentro que para muchos hace suponer el regreso de un personaje en memoria de Paul Walker.

En la foto que ha subido el intérprete, este aparece abrazando a Steve Aoki y su hermana Devon, mencionando al personaje que la joven encarnó en A todo gas 2, en 2003. "Una de mis fotos favoritas de 2024... dos décadas para este momento... ya que estamos en la preproducción del final de Fast, Pablo envió un mensaje, Suki", reza el texto que acompaña a la imagen.

Los hermanos Aoki han compartido la misma imagen, además de un vídeo del momento, en el que se leía la palabra "familia". "Dos décadas después, corazón henchido", rezaba el pie de foto, en el que además de Diesel aparecía mencionado Walker.

Y es que la memoria de Walker, que encarnó a Brian O'Conner y falleció en 2013, se mantiene viva en la franquicia. Diesel ya aseguró durante una entrevista en 2023 que no podría imaginar el final de la saga sin despedirse de ese personaje y, de hecho, en un vídeo anticipaba la presencia de uno de los coches favoritos de O'Conner, un Toyota Supra naranja.

Aparte de con ese vehículo tan especial, la cinta podría rendir homenaje a Walker de más de una manera y quizá un cameo de Devon Aoki jugaría un papel en el mismo. La actriz y modelo dio vida a Suki, personaje que solo apareció en la segunda entrega de la franquicia de Fast and Furious, la única además en la que no aparece Diesel, siendo el protagonista Walker.

En todo caso, la saga no es ajena a traer de vuelta personajes que parecían haber hecho su última aparición. En Fast X, Dwayne Johnson, quien había abandonado la franquicia por sonadas riñas con Diesel, regresó como Luke Hobbs y Gal Gadot volvió a interpretar a Gisele, quien en teoría había muerto en Fast and Furious 6. "El tema fue: ¿Qué hace que la película sea mejor? ¿Qué le sienta bien a una franquicia? ¿Cómo haces feliz a tanta gente en este mundo? Y ambos, claramente, hacen feliz a la gente", explicó Diesel, defendiendo dichos regresos en declaraciones a The Hollywood Reporter en mayo del pasado año.