Filtrado el tráiler de Masters del Universo con Skeletor y la transformación de Adam en He-Man

MADRID, 2 Oct. (CulturaOcio) -

La nueva adaptación en imagen real de Masters del Universo, con Travis Knight tras las cámaras, desembarcará en salas el 5 de junio de 2026. Las informaciones más recientes han sacado a la luz la descripción del teaser de la cinta con Skeletor, Cringer, el fiel compañero felino del príncipe Adam, y la transformación de este en He-Man, al que encarnará Nicholas Galitzine.

"Era una versión preliminar del tráiler, con varias escenas en las que todavía se veía la pantalla verde y algo difícil de apreciar por las marcas de agua, aunque en general estaba bien", comentó un usuario en Reddit después de que alguien se le acercara en los cines Regal con una tablet para pedirle su opinión sobre la versión aún provisional del avance.

"Alrededor del 75 % seguía en proceso. El montaje resultaba bastante tosco, lejos de estar terminado, aunque los personajes que aparecían se veían bien", añadió.

"El tráiler comenzaba con el príncipe Adam conversando con un amigo en la Tierra. Ambos se mostraban desconcertados por la presencia de Cringer y hablaban sobre el tigre verde. Después, Adam viaja hasta su mundo natal, donde descubría su linaje de una figura que parecía ser la Hechicera, aunque era difícil saberlo por las marcas de agua", continuó.

"Luego mostraba escenas de Adam interactuando con varios personajes de Eternia, con un breve vistazo de Skeletor y, probablemente, de Evil-Lyn. El momento cumbre tenía lugar cuando Adam alzaba su espada y gritaba '¡Yo tengo el poder!', mostrando su transformación. El avance finalizaba con trepidantes escenas de He-Man en acción, causando una gran impresión", sostuvo, antes de asegurar que Skeletor, a quien interpretará Jared Leto (Tron: Ares), se acerca bastante al aspecto que luce su homólogo en la clásica serie de dibujos de los 80.

"Con tan solo 10 años, el príncipe Adam se estrelló en la Tierra en su nave espacial y fue separado de su mágica Espada de Poder, el único vínculo con su hogar en Eternia. Después de localizarla casi dos décadas después, el príncipe Adam regresa a través del espacio para defender su planeta natal contra las fuerzas malignas de Skeletor. Pero, para derrotar a un villano tan poderoso, el príncipe Adam primero tendrá que descubrir los misterios de su pasado y transformarse en He-Man: ¡el hombre más poderoso del Universo!", reza la sinopsis oficial de este filme de Amazon MGM que reescribirá el origen del personaje.

Dirigida por Travis Knight a partir de un guion de Chris Butler, la película, cuyo rodaje finalizó el pasado junio, también cuenta en su reparto con Idris Elba como Man-At-Arms, Morena Baccarin como la Hechicera, Alison Brie como Evil-Lyn, Sam C. Wilson como Trap Jaw, Camila Mendes como Teela y Jon Xue Zhang como Ram-Man. Kojo Attah como Tri-Klops y James Purefoy y Charlotte Riley, como el rey Randor y la reina Marlena, los padres de Adam/He-Man, completan el elenco.