Fast & Furious X: Parte 2 (Fast & Furious 11) llegará a los cines en algún punto de 2026. Vin Diesel regresará como Dom Toretto siendo esta, presuntamente, la última vez que encarne al personaje. Después de varios retrasos en su rodaje, la producción ya está tomando forma y el protagonista de la saga ha compartido a través redes sociales un primer diseño de la próxima entrega.

Diesel, a través de Instagram, ha mostrado la fotografía de un coche negro con detalles rojos en la nieve como el primer concept art de Fast & Furious 11. Además, en su pie de foto, el protagonista y productor de la saga ha aprovechado para felicitar el día del padre a sus seguidores, coincidiendo con su celebración en países como Estados Unidos.

"Feliz día del padre a todos... mientras estaba buscando una localización europea para rodar Riddick, los concept art para Fast X parte 2 siguen llegando... esperad hasta que podáis ver el viaje por América. Jaja.", comienza Diesel en el texto publicado junto a la fotografía.

"Por otro lado, he visto buques de guerra en las costas de mi país... Hmmm... No soy alguien que se rinda... Como padre, mis hijos viven en este país. Hmmm. Putin, volaré al Caribe. Ven a cenar conmigo. No dejemos que la idiotez dicte el futuro. #felizdiadelpadre", añadía Diesel en su publicación.

El escenario nevado en el que se presenta al vehículo hace referencia al final de Fast & Furious X, donde Letty (Michelle Rodriguez) y Cipher (Charlize Theron) huían por la tundra helada de la Antártida para que Gisele (Gal Gadot), cuyo personaje murió presuntamente en Fast & Furious 6, apareciera por la escotilla de un submarino.

Otra de las tramas que esta segunda parte debe resolver es la de Toretto y su hijo Brian, interpretado por Leo Abelo Perry, que terminaron la película en Portugal. Después de que Jakob (John Cena), el hermano de Toretto, se sacrificase para salvar a su sobrino de las manos de Dante Reyes (Jason Momoa), padre e hijo se vieron atrapados al fondo de una presa llena de explosivos.

Por ahora, los detalles sobre la trama de Fast X Parte 2, que volverá a estar dirigida por Louis Leterrrier (El Increíble Hulk), permanecen en secreto. En cualquier caso, Diesel ya adelantó durante una entrevista en 2023 que, de nuevo, rendirá homenaje al personaje de Walker en la despedida de la saga.