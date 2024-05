Fast and Furious 11: Vin Diesel adelanta que uno de los coches favoritos de Paul Walker estará en el final de la saga

MADRID, 20 May. (CulturaOcio) -

Tras sufrir diferentes retrasos en su rodaje, la undécima entrega de la saga Fast and Furious llegará finalmente a los cines en algún punto de 2026. Y su protagonista y productor, Vin Diesel, ha lanzado un vídeo de detrás de las cámaras anticipando que el filme con el que se pondrá punto final a la adrenalínica franquicia volverá a rendir homenaje a Paul Walker, incluyendo uno de los coches favoritos de su personaje, Brian O’Conner.

Diesel, que interpretará por última vez al temerario Dominic Toretto en la continuación de Fast X, fue junto a Walker, fallecido en 2013 en un accidente de tráfico, uno de los pilares sobre los que se comentó el universo de A todo Gas. El actor, que ha rendido en cada entrega de la franquicia a su amigo y compañero desde la sexta entrega, volverá a homenajearlo en Fast and Furious 11.

Diesel ha puesto los dientes largos a los fans publicando un vídeo en su cuenta de Instagram. Se trata de un clip de detrás de las escenas en el que muestra el coche más emblemático de todos cuantos ha conducido el personaje de Walker en la saga, un Toyota Supra de color naranja.

“Otro increíble día de rodaje. Solo aquellos que verdaderamente conocen la franquicia de Fast and Furious pueden imaginar lo que significa este coche. Fue el primero con el que me topé en la saga, y ni decir tiene que ocupa un lugar especial en mi corazón”, aseguró el intérprete. Y aunque no llega a especificarlo durante el vídeo, la filmación a la que alude Diesel es la de Fast X: Parte 2.

En cuanto a si la película contará de alguna manera con Brian O’Conner, Diesel ya aseguró durante una entrevista en 2023 que no podría imaginar el final de la saga sin despedirse del personaje de Paul Walker. Por lo que es posible que encuentren la forma de rendirle honores al margen de incluir su Toyota Supra naranja en la trama de la película dirigida nuevamente por Louis Leterrier.