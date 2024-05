Fast & Furious 11 ya tiene nueva fecha de estreno

MADRID, 7 May. (CulturaOcio) -

La undécima película de Fast & Furious es la cinta que está llamada a cerrar la saga principal. El filme tenía fijada en principio su fecha de estreno para abril de 2025, pero tras sufrir diferentes retrasos en su rodaje, que aún no ha comenzado, este objetivo parece imposible. Ahora ha sido el propio director, Louis Leterrier, quien ha confirmado el que Fast and Furious 11 no llegará a los cines hasta 2026.

Ha sido durante durante su paso por la La Comic Culture Experience (CCXP) celebrada en México, el director de Fast & Furious 11 ha desvelado cuándo comenzará el rodaje de la cinta "Va a pasar. Va a pasar muy, muy pronto. Voy a rodar antes una película de terror este verano. Terminaré el filme el 15 de septiembre y entonces arrancará [la preproducción de] Fast, el 16 de septiembre", ha adelantado Leterrier en una entrevista con Collider.

"El rodaje empezará a princpios del año que viene y se estrenará en 2026, en el día exacto en el que se cumplan 25 años del estreno de la primera película", aseguró el cineasta destacando así que el lanzamiento de la entrega final tendrá lugar en un día muy señalado para los seguidores de la franquicia.

Y es que ese lanzamiento de la primera película de Fast and Furious, protagonizada por Vin Diesel y el fallecido Paul Walker, se produjo el viernes 22 de junio de 2001 en Estados Unidos. En 2026, ese día será jueves, buena jornada para un lanzamiento cinematográfico especialmente si se trata del 25 aniversario de una franquicia. Aunque Leterrier haya dado por seguro está fecha de lanzamiento, lo cierto es que Universal Pictures, el estudio que está detrás de la saga, no ha confirmado nada de forma oficial.

Pero que el estreno de la undécima parte coincida con el inicio de la franquicia no será el único arma de Leterrier y Diesel para cerrar la saga por todo lo alto. Fast & Furious 11 volverá a Los Ángeles, el escenario principal de la primera parte, haciendo un guiño a las raíces de la saga.

"Es exactamente eso. Esto es lo que queremos hacer. Queremos devolver la saga a su punto de partida y todavía tenemos un largo viaje que relatar", afirmó el cineasta.

"He oído que están escuchando a los fans y lo que quieren, por lo que creo que ganarán peso las carreras callejeras", aseguró Tyrese Gibson, estrella de la franquicia, en una entrevista con CBR en la explicaba lo que los fans pueden esperar de esta última entrega. Con sus diez películas anteriores, Fast and Furious ha recaudado la friolera de más de 7.300 millones de dólares, siendo su séptima entrega la más taquillera superando los 1.500 millones de dólares.