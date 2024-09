Grandes noticias para Dune: Parte 3

MADRID, 9 Sep. (CulturaOcio) -

Tras el estreno de Dune en 2021, Denis Villeneuve repitió como director en Dune: Parte Dos, que llegó a las salas en 2024. La saga basada en la legendaria obra de ciencia ficción de Frank Herbert contará con una tercera entrega, y el realizador ha ofrecido una actualización sobre el proyecto.

En una entrevista con Variety, le preguntaron a Villeneuve si ya había un guion para la tercera película. "Está en marcha", reveló. Además, el realizador también explicó cómo ha vivido la gran acogida que ha tenido la franquicia por parte del público. "Fue muy conmovedor porque la primera parte se estrenó al final de la pandemia, así que no tuve la oportunidad de estar en contacto con el público. Me sentí desconectado de la audiencia", confesó.

"Entonces, cuando hicimos la gira de la segunda parte y sentimos la alegría y el apetito por la segunda película, eso realmente me llegó directo al corazón, al ver cuánta gente estaba esperando la película y dispuesta a amarla", añadió el cineasta.

