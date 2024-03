MADRID, 8 Mar. (CulturaOcio) -

Dune Parte 2 ya está en los cines y, tras su primera semana en cartelera, los secretos de la esperada cinta de Denis Villeneuve ya están siendo desvelados en redes sociales. La primera imagen de Anya Taylor-Joy se ha filtrado en la red social X tras haber ocultado la apariencia e identidad del personaje durante todo el rodaje y promoción del filme.

Durante el rodaje de Dune 2, la participación de la actriz en la película ha sido un secreto que Villenueve ha intentado mantener a toda costa, llegando a crear una unidad especial, desplazada hasta África, para la filmación de las escenas de Taylor-Joy. Su presencia en la gira promocional le llevó a confirmar que, efectivamente, formaba parte del elenco, pero nunca llegó a desvelar nada sobre su personaje.

Ahora, tras el estreno del filme, ya ha trascendido que Anya Taylor-Joy encarna a Alia Atreides, la hermana menor de Paul Atreides, personaje interpretado por Timotheé Chalament. Y una cuenta de X dedicada a informar sobre la actriz y su trabajo, ha filtrado la primera imagen del personaje de Taylor-Joy.

anya taylor-joy as alia atreides in dune: part two pic.twitter.com/ZTxDIJagYP