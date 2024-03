Timothée Chalamet protagoniza Dune 2: "El combate de Paul Atreides contra Feyd-Rautha Harkonnen fue una catarsis"

LOS ÁNGELES, 1 Mar. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

Timothée Chalamet retoma su icónico papel como Paul Atreides en Dune: Parte Dos, la cinta dirigida por Denis Villeneuve que continúa la adaptación a la gran pantalla del homónimo clásico de ciencia ficción de Frank Herbert. Una superproducción espectacular cargada de intrigas políticas, conflictos religiosos y grandes batallas planetarias en la que el joven pero muy carismático protagonista deberá, al fin, enfrentarse a la profecía que marcará su destino y el de todo el universo conocido.

Paul, hijo del gobernante asesinado Duque Leto Atreides y de la mística Bene Gesserit Lady Jessica, se enfrentó a la prueba definitiva en Dune: vencer sus miedos cuando el destino (y poderosas fuerzas invisibles) lo arrastraron a las arenas del remoto planeta Arrakis.

"Para meterme de nuevo en la piel de Paul, volví a la mentalidad de Dune, me sumergí una vez más en el tono, repasé la novela original y regresé al mundo de Frank Herbert", afirma Timothée Chalamet en una entrevista concedida a CulturaOcio en la que describe sus escenas de lucha en la película como "una catarsis".

"Fue impresionante. Es genial cuando una secuencia física o de acción en una película tiene un gran significado para la historia y el personaje. Es el clímax de la película", señala. El actor Austin Butler se une al reparto de Dune para interpretar a Feyd-Rautha, el sanguinario sobrino del barón Harkonnen. "Lo que me atrajo de este filme fue poder hacer algo completamente diferente a lo que había hecho antes. En muchos sentidos, era lo opuesto a lo que acababa de hacer, así que fue muy divertido", recuerda.

UNA SENDA DE VENGANZA

En Dune: Parte Dos, Paul Atreides, quien se une a Chani y a los Fremen en una senda de venganza contra los conspiradores que destruyeron su familia. Tendrá que elegir entre el amor de su vida y el destino del universo conocido mientras lucha por evitar un terrible futuro que solo él puede prever.

Dave Bautista encarna una vez más a Rabban Harkonnen, el temible guerrero conocido como la Bestia en la película. "En el reparto hay algunas de las personas más talentosas del mundo, algunas de las estrellas más grandes. Ser parte de eso es, cuanto menos, intimidante", asevera el exluchador que se deshace en elogios hacia el director.

"He trabajado con algunos directores excelentes, pero Denis me ha apoyado como no lo ha hecho nadie más. Me hace sentir cómodo y siento que apuesta por mí. Para él no estoy allí solo para hacer un papel, sino que apuesta por mí como intérprete", destaca Bautista que ya trabajó a sus órdenes en Blade Runner 2049.

Los actores Zendaya (Chani), Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Florence Pugh (Princesa Irulan), Anya Taylor-Joy (Alia Atreides), Josh Brolin (Gurney Halleck) Dave Bautista (Rabban Harkonnen), Christopher Walken (Emperador Padishah Shaddam IV Corrino), Stellan Skarsgard (Barón Harkonnen), Charlotte Rampling (Reverenda Madre Mohiam), Léa Seydoux (Lady Margot Fenring) y Javier Bardem (Stilgar) completan el reparto de Dune: Parte Dos.