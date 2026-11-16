Viernes 13 regresa con una nueva película y un histórico de la franquicia - PARAMOUNT

MADRID, 16 Nov. (CulturaOcio) -

Los amantes del 'slasher' están de enhorabuena. La saga Viernes 13, de plena actualidad tras el estreno de su serie precuela, Crystal Lake, regresará con una nueva entrega prevista inicialmente para 2027. Además, Steve Miner, uno de los directores que contribuyeron a dar forma a la franquicia, será quien se ponga al frente del filme.

Jason Universe, la nueva productora creada por Horror, Inc., compañía que controla los derechos de la franquicia Viernes 13 tras años de disputas legales, ha anunciado que la saga tendrá una nueva película, que verá la luz en 2027. El guion correrá a cargo de David Fliegel, mientras que Steve Miner volverá a ponerse detrás de las cámaras.

El realizador, uno de los más antiguos de la franquicia, dirigió Viernes 13 parte 2 y Viernes 13 parte 3 en los años 80. Esta última ocupa un lugar destacado en la historia de la saga, ya que fue la cinta en la que se introdujo la icónica máscara de hockey en el atuendo del temible Jason Voorhees.

"Cuando le puse la máscara de hockey a Jason en Viernes 13 parte 3, supe que crearía una imagen verdaderamente aterradora que encajaría a la perfección con la película", declaró Miner a Deadline. "No tenía ni idea de que seguiría siendo uno de los símbolos más icónicos del cine de terror. Estoy encantado de volver y continuar el legado", añadió.

"Para varias generaciones de seguidores, la identidad de Jason está estrechamente ligada a las decisiones creativas que Steve Miner llevó a la pantalla", señaló Robbie Barsamian, vicepresidente ejecutivo de Horror, Inc. "Volver a trabajar con Steve bajo un modelo de producción totalmente independiente nos permite mantener el control creativo para respetar todo lo que ha convertido a Jason en el mejor asesino del cine slasher y ofrecer una experiencia cinematográfica a la altura de lo que espera el público actual", añadió.

Aunque en el pasado la franquicia fue una importante fuente de ingresos para Paramount Pictures, la nueva entrega llegará a los cines de la mano de Cineverse, la distribuidora que batió récords de taquilla en 2024 con Terrifier 3 y que espera repetir el éxito el próximo año.

"Jason es una de las figuras más reconocibles de la historia del cine", afirmó Chris McGurk, presidente y CEO de Cineverse, a Deadline. "Contamos con una trayectoria consolidada apoyando un cine de género sin concesiones y acercándolo directamente a un público apasionado por este tipo de películas", continuó.

"Es un honor formar parte del regreso de Jason a las salas de cine, donde debe estar", añadió McGurk. Hasta el momento, la nueva película de Viernes 13 no tiene una fecha de estreno confirmada, pero, si la producción avanza según lo previsto, llegará a los cines en 2027.

MINER Y SU REGRESO A LA SAGA DE VIERNES 13

Curiosamente, en dicho año solo habrá una fecha que coincida con un viernes 13: el 13 de agosto, una ocasión que encajaría a la perfección con el regreso de Jason Voorhees a la gran pantalla. Por otra parte, el regreso de Miner como director (y la promesa de que la película contará con efectos sangrientos tradicionales) sin duda entusiasmará a los fans de la saga ante la posibilidad de que Viernes 13 recupere parte de sus raíces.

No obstante, su elección resulta llamativa. Y es que, aunque fue uno de los nombres destacados del cine de terror y el único director que ha trabajado tanto en Viernes 13 como en la franquicia Halloween, Miner no ha vuelto a dirigir un largometraje para cines tras el fracaso comercial de Texas Rangers en 2001 y, desde entonces, solo ha estado al frente de algunos episodios de televisión.

En paralelo, la franquicia ha regresado a la actualidad con Crystal Lake, la serie precuela de Peacock y A24, que estrenó sus ocho episodios el pasado 15 de octubre y que en España puede verse en Movistar+. La ficción cuenta con Linda Cardellini en el papel de Pamela Voorhees y Callum Vinson como un joven Jason.