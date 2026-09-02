Muere Victor Miller, guionista de Viernes 13 y creador de Jason, a los 86 años - PARAMOUNT PICTURES

MADRID, 2 Sep. (CulturaOcio) -

Victor Miller, el guionista responsable del clásico de terror Viernes 13, falleció el pasado lunes 31 de agosto en Alameda, Calif, a los 86 años de edad. Por el momento no se ha dado a conocer la causa de la muerte. El hijo del guionista, Ian, anunció la noticia a través de sus redes sociales un día después del fallecimiento.

"Ayer, mi padre, Victor Miller, partió hacia su última morada", escribió en Instagram. "Casi siempre era la persona más inteligente y divertida de cualquier lugar en el que se encontrara. Me inspiró a mí, y a muchos otros, el amor por la fotografía, la música y contar historias. Le sobreviven su esposa, sus dos hijos y su nieto. Ha tenido una vida increíble y le echaremos mucho de menos", expresó.

"Para quienes estén interesados, celebraremos una ceremonia en su memoria en noviembre, el viernes 13, por supuesto", añadió el hijo de Miller.

CREADOR DE UNO DE LOS GRANDES VILLANOS DEL CINE DE TERROR: JASON VOORHEES

Miller es conocido por haber escrito el guion original de la película de 1980 Viernes 13 y, aunque no estuvo involucrado en las numerosas cintas posteriores de la saga de terror, se le atribuye la creación de sus icónicos villanos, Jason y Pamela Voorhees.

En una entrevista concedida recientemente a una página web de fans de Viernes 13, Miller reveló que se había inspirado en La noche de Halloween, de John Carpenter. "La idea del campamento de verano surgió de mi intuición de que necesitábamos un lugar donde los jóvenes estuvieran aislados de toda ayuda de los adultos, la idea básica de La noche de Halloween", explicó.

"La idea de que Jason hubiera muerto antes de que comenzara la película también surgió del concepto de La noche de Halloween: que existe un mal previo, el asesinato de la niñera por parte de Michael Myers, si no recuerdo mal. El resto de la historia surgió a raíz del lugar y de la idea de que, uno a uno, los campistas serían eliminados por la madre más protectora del mundo", señaló el guionista.

Más allá de Viernes 13, Miller trabajó en series como Sólo se vive una vez, Otro mundo, Guiding Light, Hospital General o Todos mis hijos, además de en la película de 2017 Rock, Paper, Dead.