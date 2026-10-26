AMC+ destripa los secretos de Freddy Krueger, Chucky y otros iconos del terror en Behind the Monsters

Behind the Monsters, la docuserie que destripa los secretos de iconos del terror como Chucky o Pinhead, llega a AMC+ - AMC

MADRID, 26 Oct. (CulturaOcio) -

Este jueves 29 de octubre AMC+ estrena Behind the Monsters, la serie documental que analiza el origen, evolución e impacto cultural de los personajes más icónicos del cine de terror. Un perfecto repaso a figuras como Michael Myers, Candyman, Chucky, Freddy Krueger, Jason Voorhees y Pinhead que llega justo a tiempo para Halloween.

Cada uno de los seis episodios que componen Behind the Monsters está dedicado en exclusiva a un personaje diferente. Un viaje que promete descubrir cómo estos asesinos o antagonistas consiguieron trascender las películas en las que aparecieron por primera vez, hasta convertirse en auténticos iconos de la cultura popular.

MICHAEL MYERS

El implacable asesino de la máscara blanca personifica el nacimiento del slasher moderno. Surgido de una producción de bajo presupuesto que cambió las reglas del género, la sombra de Myers se proyecta a lo largo de un impresionante legado que abarca 13 películas dentro de la franquicia Halloween.

CANDYMAN

Esta figura nació en 1992 estrechamente ligada a las tensiones raciales y sociales de los Estados Unidos. El impacto cultural de Candyman se extiende a través de una tetralogía cinematográfica que comenzó con la aclamada Candyman, el dominio de la mente (1992), seguida por Candyman 2: Despedida de la carne (1995), Candyman 3: El día de los muertos (1999) y, por último, Candyman (2021).

CHUCKY

El juguete más temido del cine comenzó como una ácida parodia del consumismo desenfrenado de los años 80 antes de convertirse en un icono pop. La longevidad de Chucky se demuestra en su paso por la saga principal formada por siete filmes con títulos emblemáticos como Muñeco diabólico (1988), La novia de Chucky (1998) o La maldición de Chucky (2013). Además, destaca su reinicio en Muñeco diabólico (2019).

FREDDY KRUEGER

Creado por Wes Craven y Robert Englund, es uno de los rostros más grandes y reconocibles del cine de terror. El rey de las pesadillas ha sembrado el pánico a lo largo de 9 películas dentro de la franquicia A Nightmare on Elm Street (Pesadilla en Elm Street).

JASON VOORHEES

Inseparable de su machete y su icónica máscara de hockey, este implacable asesino es un mítico en la saga Viernes 13. La brutal presencia de Jason se extiende a través de 12 películas, un imponente legado que abarca desde las secuelas originales, un crossover contra Freddy Krueger, y, su posterior reinicio cinematográfico.

PINHEAD

El líder de los cenobitas pasó de encabezar una producción independiente de bajo presupuesto a convertirse en el gran icono de la saga Hellraiser. A lo largo de las 11 películas que componen esta perturbadora franquicia, Pinhead ha guiado a los espectadores por un laberinto de horror teológico y placer prohibido.