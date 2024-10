Terrifier 3 provoca vómitos y ataques de pánico en sus primeras proyecciones

MADRID, 4 Oct. (CulturaOcio) -

Art The Clown, el aterrador mimo aficionado a la casquería que protagoniza la saga Terrifier, vuelve a causar estragos en aquellos espectadores que se atreven adentrarse en sus sanguinarias y asquerosas correrías. En la premier de la tercera película del slasher celebrada en Londres, y como ya ocurriera en anteriores entregas, varias personas abandonaron la sala durante los diez primeros minutos del filme, cuyas altas dosis de violencia explícita y festín gore provocaron incluso que una de ellas llegara a vomitar.

Según informa LADbible, de los once espectadores que abandonaron la proyección, hubo "nueve personas que abandonaron la sala en la escena inicial y, por el momento, se ha confirmado que una de ellas vomitó". El director del filme, Damien Leone, detalló a Bloody Disgusting su experiencia disfrutando del escándalo la cinta provocó entre el público.

"A pesar de que estaba entrando y saliendo, pude presenciar varias cosas locas. Una mujer se levantó y se fue en mitad de la matanza de la ducha. Otra abandonó la proyección y dijo que empezó a sufrir un ataque de pánico durante una escena con niños en la que Art se hace pasar por un Papá Noel del centro comercial", declaró el director, orgulloso de los estragos que su demencial cinta provoca en parte del público.

En todo caso, no se puede decir que las barbaridades proyectadas en pantalla durante las dos horas del largometraje asaltaran de imprevisto a los espectadores, advertidos de las imágenes que iban a ver antes de entrar a la sala.

